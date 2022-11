Godzina rehabilitacji - 200 złotych. Pytają: jak to opłacić za dwa tysiące miesięcznie? Chcą pracować, nie mogą

Deklaracja Kancelarii Prezydenta

Protestujący oraz ich podopieczni przynieśli pod pałac transparenty z hasłami: "dajcie żyć", czy "praca prawem człowieka". W trakcie manifestacji opiekunowie oraz osoby z niepełnosprawnościami mogły zabrać głos i opowiedzieć swoją historię. W Pałacu Prezydenckim urzędnicy przyjęli delegację osób, które protestują. - Przyjęli nas w departamencie do spraw osób niepełnosprawnych. Była to bardzo miła rozmowa. Na pewno w pełnym zrozumieniu. Przedstawiliśmy nasze postulaty. Głównym było zdjęcie zakazu pracy przy pobieraniu świadczenia pielęgnacyjnego - mówiła w rozmowie z reporterem TVN24 Katarzyna Kosecka. - Padła deklaracja, że nasze postulaty zostaną przekazane prezydentowi - dodała.

Co dalej? - Na pewno będziemy spotykać się z panem ministrem Pawłem Wdówikiem. Padła taka deklaracja, że to spotkanie się odbędzie - dodała przedstawicielka protestujących.

Postulaty protestujących

- dopuszczenie do podjęcia pracy zarobkowej przez opiekuna pobierającego świadczenie w zakresie podobnym jak w wypadku innych świadczeń, zniesienie zakazu pracy zarobkowej dla osób pobierających świadczenia opiekuńcze, - zrównanie świadczeń dla wszystkich opiekunów, zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014, - wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2014 roku w sprawie świadczeń dla opiekunów znacznie niepełnosprawnych osób dorosłych poprzez wprowadzenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego bez względu na to, kiedy powstała niepełnosprawność podopiecznego, - podwyższenie kwot najniższej renty socjalnej, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renty rodzinnej, - odpowiednio wyższe wsparcie finansowe opiekunów wspierających więcej niż jedną OzN.