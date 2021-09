Protest niewidomych i słabowidzących przed Pałacem Prezydenckim

"My nie widzimy nic. A Wy, czy widzicie nas?" - skandowały osoby niewidome i słabowidzące w poniedziałek przed Pałacem Prezydenckim. Zwracały uwagę na to trudną sytuację osób niepełnosprawnych w Polsce i domagały się większych udogodnień.

- To apel do całego społeczeństwa i władz, żeby nas zauważali. Sytuacja niepełnosprawnych w Polsce jest trudna. Nie można się zamknąć w domach - mówił w trakcie protestu Marek Kalbarczyk, prezes fundacji Szansa dla Niewidomych. Grupa protestujących wykrzykiwała też hasło "dostępność na serio". Podkreślali, że mało mówi się o osobach niewidomych, że są pomijani przez społeczeństwo.

Sytuacja osób niewidomych i słabowidzących jest trudna

Kalbarczyk zapytany o to, jaka jest sytuacja niewidomych i słabowidzących w Polsce, odpowiedział, że jest bardzo trudna. - Szczególnie w obliczu licznych zaległości, które mamy w Polsce - ocenił. Dodał, że przez lata te zaległości rosły, a dystans pomiędzy sytuacją niewidomych a społeczeństwem był coraz większy. - Mamy tę szczęśliwą też możliwość, że od momentu, kiedy rząd postanowił wdrożyć program pierwotnie nazywany "Dostępność plus", to poprawia się. Ta poprawa jednak naprawdę trwała wiele wiele lat i sytuacja tak na dzisiaj nadal pozostaje bardzo skomplikowana. Pojawiają się w naszym otoczeniu ścieżki naprowadzające niewidomych do celu: udźwiękowienie otoczenia, eksponaty w muzeach, coraz więcej jest dostępnych. To jest naprawdę bardzo drobny procent tego, co jest niezbędne - mówił.