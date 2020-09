Prawie 200 osób wylegitymowanych, ponad 100 wniosków o ukaranie. Policja podsumowała protest

Protest na Świętokrzyskiej

Extinction Rebellion jest międzynarodowym ruchem, który radykalnymi działaniami chce zwrócić uwagę na zmiany klimatyczne. Podobna akcja, co w poniedziałek w Warszawie, odbyła się już m.in. w Wielkiej Brytanii. Do blokady doszło tam w nocy z piątku na sobotę. Aktywiści zablokowali dojazdy do zakładów, w których drukowane są m.in. "The Times", "Sunday Times", "The Sun" i "The Sun on Sunday".