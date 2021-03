"Zamknięte Mazury - szczyt covidowej bzdury". Pikieta branży hotelarskiej przed kancelarią premiera

Protest to odpowiedź branży hotelarskiej na decyzję rządu o tym, że od 27 lutego na dwa tygodnie w woj. warmińsko-mazurskim zamknięte są hotele, galerie, muzea, kina, korty, baseny i inne miejsca użyteczności publicznej. To rozwiązanie Ministerstwa Zdrowia w związku z dużym wzrost zachorowań na COVID-19 w tym regionie.

- Pozostaje nam albo wyrzucić to jedzenie, albo, idąc dalej za akcją i zgodnie z zasadą hotelu "zero waste", po prostu przygotujemy to jedzenie, zawieziemy je do Warszawy i rozdamy - zapowiadała Aleksandra Nowak, kierowniczka hotelu Folwark Łękuk.