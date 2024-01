Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zatrzymania Kamińskiego i Wąsika. Policja odpowiada

Odpowiedź Komendy Głównej Policji

Zatrzymanie w Pałacu Prezydenckim

Skazani prawomocnym wyrokiem politycy PiS Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali zatrzymani we wtorek na terenie Pałacu Prezydenckiego. Przewieziono ich do komendy policji, a następnie do aresztu śledczego na warszawskim Grochowie. Następnie przewieziono ich do innych zakładów penitencjarnych.

"Z formalnego punktu widzenia procedura zatrzymania była wykonana w sposób legalny, ze wszystkich stron"

Z kolei szef Gabinetu Prezydenta RP Marcin Mastalerek, odnosząc się do słów szefa BBN dotyczących zatrzymania polityków mówił w czwartek w RMF FM, że "to, że zrobiło się coś w sposób legalny, to nie znaczy, że zrobiło się to w sposób taki, jak powinno to wyglądać, ale też Jacek Siewiera, szef BBN, jest byłym żołnierzem i ma trochę inną wrażliwość".