Śródmieście Prokuratura weszła do siedziby Ministerstwa Sportu i Turystyki

Pełnomocniczka rządu do spraw promocji marki Polski podaje się do dymisji Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP

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- Prokuratura okręgowa potwierdziła, że w piątek przeprowadzono czynności procesowe w budynku Ministerstwa Sportu i Turystyki w celu zabezpieczenia, na mocy postanowienia prokuratora, dodatkowych dowodów - poinformował rzecznik tej prokuratury prok. Piotr Antoni Skiba.

Dodał, że dementuje doniesienia, aby doszło do przeszukań gabinetów kierownictwa resortu.

Śledztwo po raporcie "Polaków portret własny"

Ministerstwo Sportu i Turystyki poinformowało, że Prokuratura Okręgowa w Warszawie zwróciła się do resortu o wydanie dokumentacji w sprawie "dokumentów związanych z udzieleniem dotacji na realizację zadania publicznego w ramach Programu Wsparcia Turystyki 2025 - Marka Polska".

Resort zapewnił, że pracownicy ministerstwa "współpracują z obecnymi na miejscu przedstawicielami prokuratury oraz policji i wydają wymaganą dokumentację".

W czwartek policjanci prowadzili przeszukania na Dolnym Śląsku, m.in. w nieruchomości Barbary Mróz-Gorgoń. Czynności mają związek ze śledztwem w sprawie raportu "Polaków portret własny", które dotyczy dwóch czynów: wyłudzenia dotacji w wysokości prawie 180 tysięcy złotych od Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w związku z rozliczeniem dotacji.

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Błędy i prawdopodobne wykorzystanie AI

Raport "Polaków portret własny" z 2025 roku Barbary Mróz-Gorgoń, byłej pełnomocniczki rządu ds. promocji marki Polski, wywołał krytykę z powodu błędów i prawdopodobnego wykorzystania AI.

Autorka odpowiadała, że raport był wewnętrznie wykorzystywany w think tanku i przyznała, że nie powinien trafić do sieci. Napisała, że "przedstawiony raport nie był częścią zamówienia ani umowy". Ministerstwo Sportu i Turystyki również zaprzeczyło, jakoby publikacja była objęta umową z resortem.

W związku z tą aferą Mróz-Gorgoń złożyła rezygnację ze stanowiska.