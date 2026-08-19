Śródmieście Trwa przesłuchanie Stuu w sprawie Pandora Gate Oprac. Katarzyna Kędra |

Przesłuchanie youtubera Stuu w warszawskiej prokuraturze Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KSP

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Jak przekazał nam w środę rzecznik Prokuratury Okręgowej Piotr Antoni Skiba, przesłuchanie zaplanowano na godzinę 11.

Zarzuty po wybuchu Pandora Gate

Stuu, czyli Stuart K.-B. jest przesłuchiwany w związku aferą znaną jako Pandora Gate, która wybuchła w 2023 roku. Wówczas to Sylwester Wardęga opublikował w sieci materiał, z którego wynikało, że niektórzy polscy twórcy internetowi utrzymywali kontakty o charakterze pedofilskim. Stuu miał według niego m.in. opisywać 13-letniej dziewczynce swoje erotyczne sny, a także spotykać się z nieletnią poza siecią. Wardęga przekonywał, że związek ze sprawą mają także inni youtuberzy.

W październiku 2023 roku Prokuratura Okręgowa w Warszawie wydała postanowienie o przedstawieniu zarzutów Stuartowi K.-B.

Ekstradycja Stuu z Wielkiej Brytanii

W zeszłym tygodniu Stuu został przewieziony z Wielkiej Brytanii do Polski. Osadzono go w jednym z warszawskich aresztów.

Od października 2023 roku K.-B. przebywał w areszcie Wielkiej Brytanii, oczekując na ekstradycję do Polski. Brytyjski sąd zgodził się na nią w lutym ubiegłego roku. K.-B. odwołał się od decyzji. Przekonywał, że polski sędzia, który wydał nakaz aresztowania, znajdował się pod presją polityczną, gdyż postawienie przed sądem zaangażowanych w sprawę Pandora Gate zapowiedział ówczesny premier Mateusz Morawiecki.

Grozi mu do 12 lat więzienia

Zarzuty dotyczą czynów o charakterze seksualnym z dziewczynkami poniżej 15. roku życia, do których, według ustaleń prowadzących dochodzenie, doszło latem 2015 roku i w sierpniu 2018 roku, a także rozpijania osób małoletnich. Jedną z osób, które Stuu miał nakłaniać do picia alkoholu, była dziewczynka będąca ofiarą czynu pedofilskiego z sierpnia 2018 roku.

Według polskiego nakazu aresztowania youtuberowi grozi kara do 12 lat więzienia.

Kim jest Stuart K.-B.?

34-letni Stuart K.-B., który urodził się i wychował w Wielkiej Brytanii, ma brytyjskie i polskie obywatelstwo. W 2014 roku przeniósł się do Polski, gdzie rozpoczął karierę twórcy internetowego pod pseudonimami Polski Pingwin, a potem Stuu.

Na swoich kanałach publikował początkowo treści związane z grą Minecraft, a później także o charakterze lifestylowym i komediowym. Jego konto na YouTube obserwowało 4,1 miliona osób, a na Instagramie - 1,8 miliona.

Kilka lat temu wrócił do Wielkiej Brytanii, by opiekować się chorą na raka matką, w związku z czym wycofał się z aktywności internetowej.