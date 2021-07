Miało być pięknie, wyszło jak zwykle. Właściciel jednego lokalu zablokował wzorcowy remont

Pasaż Wiecha najlepiej wygląda na zdjęciach z okresu PRL-u . Kolorowe kwietniki w centralnej części, wokół rozmawiający na ławkach ludzie, gwar obok fontanny przy Zodiaku. Obecny wygląd i społeczna martwota tego miejsca to smętny dowód, jak nieudane bywają rewitalizacje. Konkurs odbudowę Zodiaku i elewację budynku na rogu Pasażu Wiecha i Złotej miały dać impuls do pozytywnych zmian. Pierwszy przyniósł efektowny budynek, ale dywan kamiennych płyt przed nim był powieleniem błędów popełnionych kilkanaście lat wcześniej. O drugim wszyscy zapomnieli, dlatego postanowiliśmy sprawdzić, dlaczego skończył się niczym.

Projekt doceniono za właściwe nawiązanie do walorów budynku jako elementu złożenia Ściany Wschodniej. Spodobało się udostępnienie tarasu oraz powiększenie wielkości okien, zarówno na parterze, jak i antresoli. Jurorzy zwrócili też uwagę na "skromność użytych środków architektonicznych, mających niebagatelne znaczenie dla kosztów przebudowy". Był grudzień 2017, dlaczego elegancką koncepcję dziś można podziwiać tylko na wizualizacji? Z tym pytanie zwracamy się do Marleny Happach, dyrektorki Biura Architektury i Planowania Przestrzennego w urzędzie miasta.

Właściciel jednego lokalu był przeciw. To wystarczyło

- Budynek przy ulicy Złotej 11 nie należy do miasta. Zarządza nim wspólnota mieszkaniowa. Miasto stołeczne Warszawa jest jedynie jednym z członków tej wspólnoty – zastrzega na wstępie Marlena Happach i dodaje, że projekt konkursowy przyjęła wspólnota mieszkaniowa, której zarząd "pozytywnie odniósł się do planowanego remontu". Dlatego w kwietniu 2018 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie zwycięskiej pracy.

Sprawy szły jak po sznurku. Do czasu. - Jeden z właścicieli lokali zwrócił się do sądu o uchylenie uchwały wspólnoty. Złożył też wniosek o zabezpieczenie roszczenia poprzez wstrzymanie jej wykonania. Sąd Apelacyjny w drugiej instancji przychylił się do tego wniosku i 16 stycznia 2019 roku wydał postanowienie o wstrzymaniu wykonania uchwały. Wciąż nie ma ostatecznego orzeczenia, które uchylałoby ją albo utrzymało w mocy - opisuje bieg zdarzeń architektka miasta. Jak dodaje, ten sam właściciel złożył wniosek do wojewody mazowieckiego o odwołanie od decyzji udzielającej pozwolenia na budowę. Również to postępowanie nie zostało ostatecznie zakończone.