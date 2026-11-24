Śródmieście 77 tysięcy postulatów do planu ogólnego Warszawy. Co dalej z kluczowym dokumentem Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

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Stołeczny ratusz przekazał, że w trakcie konsultacji społecznych do projektu planu ogólnego wpłynęło ponad 27 tysięcy pism z uwagami zawierających łącznie ponad 77 tysięcy postulatów. Najwięcej wniosków dotyczyło stref planistycznych i związanych z nimi wskaźników.

Kolejne kroki

Kolejnym etapem będzie przekazanie planu go do ponownych uzgodnień przez organy wskazane ustawowo, czyli Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (Wody Polskie), dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego oraz spółki Centralny Port Komunikacyjny.

Projekt planu ogólnego został przekazany do dzielnic Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Równocześnie aktualna wersja projektu została przekazana radom dzielnic. "W kolejnym kroku, uzgodniony projekt planu zostanie opublikowany m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej wraz z raportem z konsultacji społecznych. Raport będzie zawierał wykaz wszystkich złożonych uwag, wraz z propozycją ich rozpatrzenia i uzasadnieniem" - przekazał ratusz.

Następnie projektem wraz z raportem z konsultacji i stanowiskami rad dzielnic zajmą się miejscy radni.

Jedna czwarta Warszawy to strefy otwarte

Projekt planu ogólnego dzieli całą Warszawę na strefy planistyczne, które określają, jakie funkcje mogą pojawić się na danym terenie: zabudowa mieszkaniowa, usługi, produkcja rolna czy tereny otwarte. Każdy jej typ będzie miał określoną funkcję i kolor. Co ważne, ta sama kolorystyka będzie stosowana w każdej polskiej gminie. Chodzi o ujednolicenie standardu.

W Warszawie wyznaczono 16014 stref planistycznych w 10 rodzajach. Największą część miasta, 25,3 proc., zajmuje strefa otwarta (oznacza całkowity zakaz nowej zabudowy mieszkaniowej, usługowej, gospodarczej - red.), a strefy z zabudową mieszkaniową obejmują łącznie 37,6 proc.

W planie ogólnym nie będzie granic urbanizacji, których bardzo obawiali się mieszkańcy obrzeży miasta, chcący budować domy. Tę kwestię będą regulować wspomniane strefy.

Plan ogólny z opóźnieniem

Ustawa z 7 lipca 2023 roku przyniosła ogromną zmianę w zakresie planowania przestrzennego. Nowe przepisy likwidują studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, czyli w uproszczeniu konstytucję urbanistyczną miasta. Rolę tego dokumentu przejmują dwa nowe: strategia rozwoju gminy oraz plan ogólny. Rzecz dotyczy wszystkich gmin w Polsce, nie tylko Warszawy.

Prace nad planem ogólnym powinny zakończyć się do końca sierpnia. Tak się jednak nie stało. Ratusz argumentował, że czas, jaki ustawa przewiduje na sporządzenie planów ogólnych, jest za krótki, zwłaszcza dla największych gmin i zgłaszał potrzebę jego wydłużenia. Czasochłonnym zadaniem okazały się uwagi i postulaty, które wpływały do ratusza. Konsultacje dla mieszkańców Warszawy odbyły się w dniach 14 listopada 2025 r. - 9 lutego 2026 r. W kolejnych miesiącach rozpatrywane były właśnie uwagi zgłoszone podczas konsultacji.

Plan ogólny razem ze strategią rozwoju gminy określa politykę przestrzenną miasta. W przeciwieństwie do dawnego studium, plan ogólny jest aktem prawa miejscowego - jego ustalenia są wiążące. Muszą być z nim zgodne nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz decyzje WZ.