Śródmieście

Nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Dziś radni Warszawy podejmą decyzję

Propozycja zakazu sprzedaży alkoholu nocą
Saga o nocnej prohibicji dobiega końca
Źródło: TVN24
W czwartek radni zdecydują, czy śladem innych gmin wprowadzić w Warszawie nocny zakazu sprzedaży alkoholu w sklepach. Rządzącą stolicą Koalicja Obywatelska jest sceptyczna. Projekty ograniczenia negatywnie zaopiniowało 14 spośród 18 dzielnic.

Porządek czwartkowej sesji, która rozpocznie się o godzinie 10.00 w Pałacu Kultury i Nauki, otwierają głosowania w sprawie projektów uchwał dotyczących ograniczenia sprzedaży alkoholu w porze nocnej. Oba projekty proponują tę samą zasadę, ale różnią się godziną rozpoczęcia obowiązywania zakazu.

Klub Lewica i Miasto Jest Nasze proponowały prohibicję w godzinach 22.00-6.00, a prezydent Warszawy w godzinach 23.00-6.00. Dodatkowo, projekt prezydencki zakładał też dłuższy okres karencji - trzy miesiące, a radnych - 14 dni po opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy.

Ograniczenie sprzedaży miałoby obowiązywać w sklepach i na stacjach benzynowych. Nocna prohibicja nie obejmie restauracji, barów, pubów i tym podobnych.

Tylko cztery dzielnice poparły pomysł

Spośród 18 warszawskich dzielnic 14 negatywnie zaopiniowało pomysł wprowadzenia nocnej prohibicji w sklepach z alkoholem. Natomiast cztery go poparły: trzy, gdzie Koalicja Obywatelska nie ma samodzielnej większości i rządzi z lokalnym koalicjantem (Bielany, Ochota, Targówek), oraz Śródmieście.

Negatywnie oba projekty zaopiniowały komisje: Polityki Społecznej i Rodziny, Rozwoju Gospodarczego a także Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Opinie dzielnic są znane. Co dalej z nocnym zakazem sprzedaży alkoholu?
Opinie dzielnic są znane. Co dalej z nocnym zakazem sprzedaży alkoholu?

"Nie lubię takich ograniczeń". Prezydent zmienił zdanie?

Prezydent Warszawy, choć zlecił konsultacje społeczne i złożył projekt uchwały, długo nie krył swojego sceptycyzmu wobec nocnej ciszy alkoholowej.

- Ja nigdy nie byłem zwolennikiem wprowadzania tego typu ograniczeń. Nie lubię takich ograniczeń. Powiedziałem jasno, że wsłucham się w głos mieszkańców i przeprowadzimy konsultacje - mówił w styczniu Rafał Trzaskowski. Pytanie w tej sprawie padło wówczas podczas konferencji prasowej w ramach kampanii wyborczej na prezydenta RP.

trzask alkohol
Prezydent Warszawy o nocnym zakazie sprzedaży alkoholu
Źródło: TVN24

Z ostatnich wypowiedzi Rafała Trzaskowskiego wynika jednak, że zamierza przekonywać radnych KO do wprowadzenia zakazu. - Uważam, że tego typu rozwiązania mają sens, bo one wpływają na poprawę naszego bezpieczeństwa. Będę w ciągu najbliższych dni rozmawiał o tym z radnymi i ich przekonywał, dlatego że ostateczne stanowisko w tej sprawie musi zająć rada Warszawy - zapowiedział prezydent w ubiegłym tygodniu w rozmowie z Polskim Radiem RDC.

Media spekulują, że warszawscy radni KO będą przeciwni obu projektom. Wskazują, że przeciwnikiem nocnej prohibicji jest Marcin Kierwiński, szef warszawskich struktur KO, dlatego temat stał się przedmiotem politycznego sporu między prezydentem a radnymi.

Policja jest za, radnych KO go nie przekonuje

- Największym zagrożeniem dla tego projektu są teraz radni Koalicji Obywatelskiej. Tam słychać głosy sprzeciwu. Koalicja Obywatelska ma 37 głosów w 60-osobowej Radzie Warszawy. Lewica i Miasto Jest Nasze są za, a Prawo i Sprawiedliwość też jest przeciw. Może się okazać, że radni partii prezydenta Trzaskowskiego zagłosują przeciwko niemu - relacjonuje reporter TVN24 Bartłomiej Ślak.

I zauważa, że jednym z tych, który najmocniej walczy z pomysłem jest przewodniczący klubu KO w Radzie Warszawy Jarosław Szostakowski. Reporter wskazuje, że radny wśród 180 gmin z nocnym ograniczeniem sprzedaży alkoholu, znalazł dwie, które wycofały się z nocnej prohibicji i teraz używa ich jako argumentu w dyskusji.

Reporter przypomniał, że sam komendant Komendy Stołecznej Policji podczas posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego przekonywał, że policja pozytywnie opiniuje oba projekty ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu. - Mimo to, radni te projekty ocenili negatywnie - dodał.

"Rozłam polityczny" a potrzeby mieszkańców

We wtorek odbyła się konferencja radnych Lewicy i Miasto Jest Nasze, którzy apelowali do kolegów z Koalicji Obywatelskiej, by poparli nocny zakaz sprzedaży alkoholu.

Przewodnicząca klubu Lewica i MJN Agata Diduszko-Zyglewska zaznaczyła, że docierające do klubu informacje o "pewnym sporze" pomiędzy radnymi Koalicji Obywatelskiej a prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim, który jest też wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej, są niepokojące i absurdalne. - Mamy obawę, że wewnętrzny, polityczny spór stanie się istotniejszy niż dobro i bezpieczeństwo mieszkańców - dodała.

Senator Lewicy Magdalena Biejat zaznaczyła, że z przeprowadzonych przez miasto konsultacji jasno wynika, że mieszkańcy Warszawy chcą pójść śladami Krakowa, czy Olsztyna i też wprowadzić ograniczenie sprzedaży alkoholu nocą.

- W tle zakazu nocnej sprzedaży alkoholu jest, jak widać, rozłam polityczny między prezydentem Warszawy a radnymi KO. Proszę, żeby niezależnie od tego, jakie jest źródło tej niezgody, jednak nie poświęcać na ołtarzu politycznej walki, mieszkańców - dodała.

Nocna prohibicja przynosi efekty. Liczba interwencji spadła o 69 procent
Nocna prohibicja przynosi efekty. Liczba interwencji spadła o 69 procent

TVN24

Jakie miasta wprowadziły nocne ograniczenia?

W latach 2018-2024 nocną ciszę alkoholową wprowadziło około 180 gmin w Polsce. W 30 przypadkach ograniczenie dotyczy tylko części gminy lub miasta. Najwięcej takich przepisów przyjęły samorządy województw: mazowieckiego, małopolskiego i wielkopolskiego.

Spośród dużych miast nocny zakaz na całym obszarze wprowadziły m.in. Kraków, Bydgoszcz i Biała Podlaska. Prohibicja tylko w śródmieściu obowiązuje m.in. w Poznaniu, Wrocławiu, Rzeszowie, Katowicach, Bielsku-Białej i w Kielcach.

W czerwcu nocną prohibicję w sezonie turystycznym wprowadziło Giżycko. W lipcu takie przepisy wprowadzono w Słupsku, a na początku sierpnia w Szczecinie. W Gdańsku nocna prohibicja zaczęła obowiązywać od początku września.

TVN24
Autorka/Autor: kk/b

Źródło: PAP, tvnwarszawa.pl

