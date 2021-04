Warszawa stawia na nowatorskie pomysły biznesowe. Ruszają konsultacje

Wystartowały konsultacje społeczne projektu "generujemy innowacje". Jego celem będzie stworzenie w stolicy jak najlepszych warunków do rozwijania nowatorskich pomysłów biznesowych, naukowych, artystycznych i społecznych przy wykorzystaniu współpracy między różnymi podmiotami i instytucjami. Uwagi i opinie można zgłaszać do 12 maja.

Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi do projektu do 12 maja 2021 roku. Są na to dwa sposoby. Można kierować je mailowo na adres: konsultacje.innowacje@um.warszawa.pl. Można też wypełnić ankietę, do której link będzie aktywny od 23 kwietnia. Natomiast 6 maja o godzinie 18 planowane jest spotkanie konsultacyjne. Zostanie ono zrealizowane w formule online na kanale Konsultacje społeczne Warszawa w serwisie YouTube.

"Warszawa jest idealnym miejscem do rozwoju innowacyjności"

Urzędnicy zaznaczają, że innowacje odgrywają ważną rolę w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy i podnoszą jej konkurencyjność, wpływając przy okazji na rozwój regionu. A stolica dąży do statusu miasta zapewniającego najlepsze warunki do realizacji oryginalnych i nowatorskich pomysłów.

- Warszawa jest idealnym miejscem do rozwoju innowacyjności i kreatywności. W stolicy funkcjonuje największe w kraju zaplecze edukacyjne z dużą liczbą ośrodków badawczych i uniwersytetów. Mieszka tu wielu bardzo dobrze wykształconych ludzi, działa wiele firm z innowacyjnych branż, startupy mogą liczyć na wysoką dostępność finansowania, poziom nakładów na badania i rozwój jest wysoki w porównaniu do reszty kraju - wymienia Karolina Zdrodowska dyrektorka koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego, cytowana w komunikacie urzędu miasta. - To są nasze atuty. Musimy jednak zdawać sobie sprawę, że jest jeszcze wiele do zrobienia. Dlatego stworzyliśmy program, który ma to ułatwić i sprawić, że Warszawa stanie się znaczącym ośrodkiem na europejskiej mapie innowacyjności - podkreśla.