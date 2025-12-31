Śnieg znika z jezdni, na chodnikach miejscami wciąż biało

Sytuacja na stołecznych ulicach w środowy poranek Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

We wtorek po południu do Warszawy dotarł front niosący ze sobą intensywne opady śniegu i porywisty wiatr. Zimowa aura nie odpuszczała także nocą. Na drogach zrobiło się ślisko.

Jak przekazał nam Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej Policji, pomimo trudnej sytuacji pogodowej, na warszawskich ulicach nie doszło do żadnego poważnego wypadku. Dodał, że policjanci mieli we wtorek wieczorem i w środę rano do czynienia z kolizjami. Podkreślił, że z uwagi na mniejszy ruch na drogach, ich liczba nie odbiegała znacząco od normy.

Główne drogi są odśnieżone

- Główne arterie są odśnieżone. Zdarza się, że na mniejszych ulicach zalega wciąż śnieg. Kierowcy rano muszą pamiętać żeby zostawić sobie dodatkowe dziesięć minut na odśnieżanie auta. Uważać powinni piesi, ponieważ w wielu miejscach wciąż nie zostały odśnieżone chodniki. Na ulicach tworzą się miejscami kałuże z roztopionego śniegu - relacjonuje w środę o poranku Mateusz Mżyk, reporter tvnwarszawa.pl.

Zarząd Oczyszczania Miasta przekazał rano, że choć obecnie opady śniegu zmalały, to z prognoz wynika, że to chwilowa przerwa. "Meteorolodzy nie podali jeszcze, ile centymetrów śniegu napadało w stolicy, w ostrzeżeniach była mowa o 15 centymetrach, a lokalnie nawet 20" - przypomnieli urzędnicy.

Od wtorkowego popołudnia na stołecznych ulicach pracowały posypywarki. ZOM podkreśla, że pozostawały w stałej akcji, zjeżdżały do baz tylko po to, by uzupełnić sól i wracały na swoje trasy. "Z naszych kontroli wynika, że ulice, którymi kursują autobusy są w pełni przejezdne. Komunikacją miejską powinniście dojechać bez większych problemów" - zaznaczono w komunikacie.

"Bardzo trudna sytuacja na terenach dla pieszych"

"Bardzo trudna sytuacja jest na terenach dla pieszych, zwłaszcza tam, gdzie nie są używane pługi chodnikowe. Ekipy wyposażone w szufle i piasek pracują kolejną dobę. Mają do odśnieżenia około 4 milionów metrów kwadratowych terenów" - podaje ZOM.

Urzędnicy przypominają, że za chodniki przylegające do nieruchomości i te osiedlach mieszkaniowych odpowiadają zarządcy tych terenów.

"Wasze bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze, intensywnie działamy, by jak najszybciej udrożnić trasy za które odpowiadamy. Prosimy jednak, abyście pamiętali, że po stronie szufli, czy w kabinie pługoposypywarki jest ciężko pracujący człowiek, który w takiej sytuacji pogodowej z jaką mamy od wczoraj do czynienia, ma bardzo trudne warunki do pracy" - apelują przedstawiciele ZOM.

Prognoza pogody na sylwestra

Według synoptyków tvnmeteo.pl w środę w Warszawie będzie pochmurno i pojawią się słabe, przelotne opady śniegu. Temperatura nie spadnie poniżej -4/-3st. Celsjusza. Odczuwalny będzie wiatr umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 997 hPa i będzie spadać.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed trudną zimową pogodą. Na terenie województwa mazowieckiego obowiązują alerty przed intensywnymi opadami śniegu.

Ostrzeżenie drugiego stopnia (pomarańczowe) dotyczy północnej części regionu, czyli powiatów mławskiego i żuromińskiego. Prognozowane są tam opady śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 20 do 30 centymetrów.

Natomiast żółte ostrzeżenie przed intensywnymi opadami śniegu obowiązuje w powiatach: przasnyskim, makowskim, pułtuskim, legionowskim, nowodworskim, płońskim, ciechanowskim, sierpeckim, płockim, warszawskim zachodnim, grodziskim, pruszkowskim, sochaczewskim, żyrardowskim, piaseczyńskim, grójeckim, białobrzeskim, przysuskim, szydłowieckim, radomskim, a także w Warszawie, Płocku i Radomiu.

Prognozowane są tam opady śniegu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 10 do 15 cm (na północy od 10 do 20 cm, lokalnie do około 25 cm).

Alerty są ważne do godziny 12 w środę.

OGLĄDAJ: TVN24 HD