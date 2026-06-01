Śródmieście

Profesor Katarzyna Kołodziejczyk nie żyje. Uniwersytet Warszawski żegna politolożkę

Katarzyna Kołodziejczyk
Źródło zdj. gł.: Krzysztof Żuczkowski / Forum
Zmarła profesor Katarzyna Kołodziejczyk, dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. "Jej energia, serdeczność i pogoda ducha pozostaną w naszej pamięci na zawsze" - piszą pracownicy uczelni.

O śmierci dziekan poinformował Uniwersytet Warszawski oraz jej macierzysty wydział. Profesor Katarzyna Kołodziejczak zmarła w sobotę, 30 maja.

Jak podkreślają przedstawiciele UW, była cenioną nauczycielką akademicką i uznaną badaczką stosunków międzynarodowych w zakresie integracji europejskiej. Przez całe zawodowe życie związana była z Uniwersytetem Warszawskim, gdzie pełniła szereg funkcji kierowniczych.

"Odeszła osoba niezwykle zaangażowana w rozwój Uniwersytetu, ceniona badaczka, nauczycielka akademicka i liderka, która swoją pracą oraz życzliwością zyskała szacunek wielu osób" - napisał na Facebooku prorektor UW do spraw studenckich i jakości kształcenia profesor Maciej Raś.

Objęła funkcję dziekana w "trudnym momencie"

Od lipca 2025 roku profesor Kołodziejczak kierowała Wydziałem Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Funkcję dziekana objęła po dyscyplinarnym zwolnieniu doktora habilitowanego Daniela Przastka.

"W trudnym momencie przejęła odpowiedzialność za swój ukochany wydział i z niezwykłą energią, zaangażowaniem, ale też uśmiechem pracowała na rzecz wspólnoty akademickiej. Bliscy jej byli ludzie - współpracownicy, wykładowcy, studenci - wszyscy, z którymi odkrywała i zmieniała świat i ci, którym go pokazywała" - piszą o zmarłej politolożce prodziekani WNPiSM.

Współpracownicy wspominają profesor Kołodziejczyk

Podkreślają, że była osobą, od której można było uczyć się życzliwości, uśmiechu i odpowiedzialności za wspólnotę. "Jej energia, serdeczność i pogoda ducha pozostaną w naszej pamięci na zawsze" - dodają.

Koledzy i koleżanki z wydziału profesor Kołodziejczak zaznaczają, że zapamiętają nie tylko dokonania naukowe zmarłej. "Będziemy przede wszystkim wspominać jakim była człowiekiem: dobrym, mądrym, kochającym świat i ludzi, pełnym empatii" - wyliczają.

Nie żyje Jarosław Piekałkiewicz "Andrzej"

"Wspaniale odegrała rolę największą i najważniejszą, jaką dla każdego z nas jest po prostu życie"

Klaudia Kamieniarz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
