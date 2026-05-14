Śródmieście Profesor Adam Rotfeld z tytułem doktora honoris causa Oprac. Magdalena Gruszczyńska

W południe, w Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego odbyło się nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego prof. Adamowi Danielowi Rotfeldowi. To wybitny ekspert w zakresie spraw międzynarodowych.

Podczas uroczystości profesor nie krył wzruszenia. - Chciałbym wyrazić wdzięczność Uniwersytetowi, zwłaszcza panu profesorowi jego magnificencji rektorowi Alfonsowi Nowakowi za przyznanie mi tego ogromnego wyróżnienia. Bym powiedział specjalnego wyróżnienia - powiedział prof. Adam Daniel Rotfeld.

Skomentował także sam tytuł. - Jest to z mojej strony zobowiązanie na przyszłość, a nie uznanie za to, co do tej pory zrobiłem - podkreślił.

Pełnił liczne funkcje w krajowych i zagranicznych instytucjach

Jak przypomniał Uniwersytet, prof. Adam Daniel Rotfeld pełnił liczne funkcje w krajowych i zagranicznych instytucjach. Był m.in. dyrektorem Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem i członkiem Rady Konsultacyjnej Sekretarza Generalnego ONZ ds. Rozbrojenia. Współprzewodniczył także Polsko-Rosyjskiej Grupie do Spraw Trudnych. Brał również udział w pracach Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Zasiadał w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. W 2005 roku był ministrem spraw zagranicznych.

Jako badacz, profesor interesuje się przede wszystkim kwestiami prawa i bezpieczeństwa międzynarodowego. Jest autorem licznych publikacji naukowych w tym zakresie. Wykłada na Wydziale "Artes Liberales" UW.

Pierwszy doceniony Piłsudski

Doktorat honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego to najwyższe akademickie wyróżnienie przyznawane przez uczelnię wybitnym uczonym i osobom zasłużonym dla nauki, kultury, społeczeństwa.

W 1921 roku uniwersytet przyznał pierwszy doktorat honorowy, otrzymał go marszałek Józef Piłsudski. Od tamtej pory honorowym doktoratem Uniwersytetu Warszawskiego zostali wyróżnieni m.in. nobliści: Ludwik de Broglie, Jaroslav Heyrovsky, Fryderyk Joliot-Curie, Cecil Frank Powell, Niels Bohr, Riccardo Giacconi, Shuji Nakamura, Olga Tokarczuk, a także laureat nagrody Turinga Charles Antony Richard Hoare.