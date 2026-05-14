Śródmieście

Profesor Adam Rotfeld z tytułem doktora honoris causa

Prof. Adam Rotfeld otrzymał tytuł doktora honoris causa
Prof. Adam Rotfeld otrzymał tytuł doktora honoris causa
Prof. Adam Daniel Rotfeld otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego. To najwyższe akademickie wyróżnienie przyznawane przez uczelnię. - Jest to z mojej strony zobowiązanie na przyszłość, a nie uznanie za to, co do tej pory zrobiłem - powiedział podczas uroczystości.

W południe, w Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego odbyło się nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego prof. Adamowi Danielowi Rotfeldowi. To wybitny ekspert w zakresie spraw międzynarodowych.

Podczas uroczystości profesor nie krył wzruszenia. - Chciałbym wyrazić wdzięczność Uniwersytetowi, zwłaszcza panu profesorowi jego magnificencji rektorowi Alfonsowi Nowakowi za przyznanie mi tego ogromnego wyróżnienia. Bym powiedział specjalnego wyróżnienia - powiedział prof. Adam Daniel Rotfeld.

Skomentował także sam tytuł. - Jest to z mojej strony zobowiązanie na przyszłość, a nie uznanie za to, co do tej pory zrobiłem - podkreślił.

Pełnił liczne funkcje w krajowych i zagranicznych instytucjach

Jak przypomniał Uniwersytet, prof. Adam Daniel Rotfeld pełnił liczne funkcje w krajowych i zagranicznych instytucjach. Był m.in. dyrektorem Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem i członkiem Rady Konsultacyjnej Sekretarza Generalnego ONZ ds. Rozbrojenia. Współprzewodniczył także Polsko-Rosyjskiej Grupie do Spraw Trudnych. Brał również udział w pracach Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Zasiadał w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. W 2005 roku był ministrem spraw zagranicznych.

Jako badacz, profesor interesuje się przede wszystkim kwestiami prawa i bezpieczeństwa międzynarodowego. Jest autorem licznych publikacji naukowych w tym zakresie. Wykłada na Wydziale "Artes Liberales" UW.

Pierwszy doceniony Piłsudski

Doktorat honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego to najwyższe akademickie wyróżnienie przyznawane przez uczelnię wybitnym uczonym i osobom zasłużonym dla nauki, kultury, społeczeństwa.

W 1921 roku uniwersytet przyznał pierwszy doktorat honorowy, otrzymał go marszałek Józef Piłsudski. Od tamtej pory honorowym doktoratem Uniwersytetu Warszawskiego zostali wyróżnieni m.in. nobliści: Ludwik de Broglie, Jaroslav Heyrovsky, Fryderyk Joliot-Curie, Cecil Frank Powell, Niels Bohr, Riccardo Giacconi, Shuji Nakamura, Olga Tokarczuk, a także laureat nagrody Turinga Charles Antony Richard Hoare.

Magdalena Gruszczyńska
