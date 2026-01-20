Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

"Zapędzili go w róg, był kopany". Proces w sprawie zabójstwa na Nowym Świecie

Policja wyjaśnia sprawę ataku na mężczyznę na Nowym Świecie
Policja wyjaśnia sprawę ataku na Nowym Świecie (materiał z 8.05.2022)
Źródło: TVN24 / tvnwarszawa.pl
W Sądzie Okręgowym w Warszawie odbyła się kolejna rozprawa w procesie o brutalne zabójstwo 29-latka na Nowym Świecie. Zeznawali świadkowie, którzy próbowali pomóc umierającemu od ciosów nożem mężczyźnie. Na ławie oskarżonych zasiada Dawid Mirkowski.

Do pobicia i dźgnięcia nożem 29-letniego mieszkańca woj. kujawsko-pomorskiego doszło nad ranem 8 maja 2022 roku na Nowym Świecie w Warszawie. Mimo udzielonej pomocy medycznej i wysiłku lekarzy, mężczyzna zmarł.

Początkowo zatrzymano Łukasza G. i Sebastiana W. Sąd Apelacyjny w Warszawie skazał ich prawomocnie na siedem lat więzienia za udział w bójce i pobiciu, których następstwem jest śmierć człowieka.

Policja wyjaśnia sprawę ataku na mężczyznę na Nowym Świecie
Policja wyjaśnia sprawę ataku na mężczyznę na Nowym Świecie
Policja wyjaśnia sprawę ataku na mężczyznę na Nowym Świecie
Źródło: Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl
Policja wyjaśnia sprawę ataku na Nowym Świecie
Policja wyjaśnia sprawę ataku na Nowym Świecie
Źródło: Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl
Policja wyjaśnia sprawę ataku na Nowym Świecie
Policja wyjaśnia sprawę ataku na Nowym Świecie
Źródło: Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl
Policja wyjaśnia sprawę ataku na Nowym Świecie
Policja wyjaśnia sprawę ataku na Nowym Świecie
Źródło: Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl
Policja wyjaśnia sprawę ataku na mężczyznę na Nowym Świecie
Policja wyjaśnia sprawę ataku na mężczyznę na Nowym Świecie
Źródło: Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl
Policja wyjaśnia sprawę ataku na Nowym Świecie
Policja wyjaśnia sprawę ataku na Nowym Świecie
Źródło: Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl
Policja wyjaśnia sprawę ataku na Nowym Świecie
Policja wyjaśnia sprawę ataku na Nowym Świecie
Źródło: Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl

Główny podejrzany Dawid Mirkowski (jest zgoda na podawanie nazwiska) uciekł przed wymiarem sprawiedliwości do Turcji, wykorzystując dowód osobisty swojego brata. W marcu 2023 roku został zatrzymany i od tego czasu przebywał w tureckim areszcie. Tamtejsze władze zdecydowały o jego ekstradycji.

W grudniu 2024 roku Dawid M. został przywieziony do Polski i usłyszał zarzut zabójstwa.

Ekstradycja głównego podejrzanego o zabójstwo na Nowym Świecie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ekstradycja głównego podejrzanego o zabójstwo na Nowym Świecie

Jego proces wciąż trwa przed warszawskim sądem. We wtorek odbyła się kolejna rozprawa. W jej trakcie zeznawali świadkowie, m.in. ci, którzy byli wtedy na Nowym Świeciei i ekspedienci sklepu monopolowego, do którego po pomoc przyszedł dźgnięty nożem mężczyzna.

Stanął w obronie koleżanki

Jako świadek zeznawała m.in. 23-latka. Kobieta opowiedziała, że razem z chłopakiem była w domu, ale postanowili pójść do sklepu monopolowego po jakieś napoje i jedzenie. Tam spotkała znajomych, z którymi rozmawiała chwilę na zewnątrz.

Opowiadała, że w pewnym momencie zauważyła stojących na chodniku mężczyzn, którzy rzucali w kierunku kobiet kostkami lodu z trzymanych przez siebie drinków.

– Nawiązałam kontakt wzrokowy z jednym z nich. Wtedy rzucił w moją stronę kostką lodu. Odwróciłam się do Maćka, który stał najbliżej mnie i zakomunikowałam, że są agresywni – mówiła na sali rozpraw.

Podkreśliła, że wówczas 29-latek podszedł do nich.

– Wywiązała się kłótnia. W pewnym momencie była to bójka trzech osób przeciwko jednej osobie. Dalej udało się agresorom zapędzić Maćka w róg bramy i zwalić go z nóg. Był kopany po głowie i brzuchu – relacjonowała tamte wydarzenia.

Dodała, że było wielu ludzi, którzy próbowali powstrzymać bójkę, oraz, że napastnicy, jak skopali pokrzywdzonego, oddalili się.

– Zobaczyłam, że ktoś pomagał Maćkowi. Już w tym momencie widziałam, jak krew leci mu po plecach. Ktoś zaprowadził go do sklepu monopolowego. Wszedł tam i upadł – wskazała kobieta.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Ekstradycja Dawida M. jest zaplanowana na 12 grudnia
Dawid M. usłyszał zarzut zabójstwa. Zostaje w areszcie
Policja wyjaśnia sprawę ataku na Nowym Świecie
Stanął w obronie koleżanek, został brutalnie pobity i zmarł
Zabójstwo na Nowym Świecie. Wyrok
Zabójstwo na Nowym Świecie. Jest wyrok, ale główny podejrzany nie stanął przed sądem
Najnowsze

"Mówił do mnie, że umrze"

Następnie zeznawał m.in. mężczyzna, który tamtej nocy pracował jako sprzedawca w sklepie monopolowym, do którego przyszedł pokrzywdzony.

– Była duża kolejka ludzi. Nagle wszedł mężczyzna i zaczął obijać się o szyby i przepychać przez klientów. Podszedł i zaczął mówić, że został dźgnięty – mówił przed sądem 30-latek.

Opisywał, że widział, że ma krew na twarzy oraz że początkowo chciał go wyprosić, gdy mężczyzna nagle upadł. Wówczas zauważył, że ma krew na koszuli i wyprosił klientów, a sprzedawczyni, która była razem z nim na zmianie w sklepie, wezwała karetkę i podała papierowe ręczniki.

– Ja tamowałem mu krew. Mówił do mnie, że umrze, a ja mówiłem mu, że wszystko będzie dobrze – zeznał 30-latek.

Relacjonował, że w pewnym momencie do sklepu zapukała kobieta, która powiedziała, że jest lekarzem i razem z nią próbowali pomóc dźgniętemu nożem 29-latkowi. Zaznaczył, że gdy ratownicy zabierali go na noszach do karetki, był siny na twarzy.

W sądzie pojawił się też pracownik klubu, w którym tamtej nocy był oskarżony z kolegami. Zeznał, że jeden z nich chodził po lokalu i odniósł wrażenie, że szukał zaczepki.

Następny termin rozprawy sąd wyznaczył na 23 stycznia. Wówczas mają zostać odtworzone filmy z monitoringu.

Kim jest główny oskarżony?

Dawid Mirkowski to zawodnik mieszanych sztuk walki. Był m.in. reprezentantem warszawskiego klubu boksu tajskiego. Stoczył co najmniej kilkanaście walk i brał udział w galach. Nie był wcześniej karany.

Łukasz G. już wcześniej był znany organom ścigania jako współpodejrzany o podpalenie klubu przy ul. Foksal. Na początku lutego 2021 r. został skazany przez Sąd Okręgowy w Warszawie na trzy lata i sześć miesięcy więzienia. 6 maja 2022 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie zmniejszył mu wymiar kary do trzech lat więzienia.

Dwa dni po uprawomocnieniu się wyroku Łukasz G. wspólnie z Dawidem Mirkowskim i Sebastianem W. brali udział w bójce na Nowym Świecie, która skończyła się śmiercią 29-latka.

25-letni Sebastian W. również był znany stołecznym organom ścigania. W połowie sierpnia 2017 roku brał udział w pobiciu kierowcy autobusu na pętli autobusowej przy ul. Ossowskiego na warszawskim Targówku.

Autorka/Autor: katke/b

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
TAGI:
SądSprawy sądowe w Polsce
Czytaj także:
Skrzyżowanie Płaskowickiej i Lanciego
Będzie kolejne rondo na jednej z głównych ulic Ursynowa
Ursynów
Opóźnione są pociągi
Zepsuty pociąg zablokował ruch na linii średnicowej
Ochota
Zespół budowlany Centralnego Biura Studiów Budownictwa Przemysłowego
"Żyletkowiec" został zabytkiem
Śródmieście
Teren ósmego parku
Spacer po parku tylko z kartą wstępu
Ursynów
Skrzyżowanie Grochowskiej z Zamieniecką - widok z drona
"Grochowska ma parametry autostrady". Od lat jest jedną z najniebezpieczniejszych ulic
Klaudia Kamieniarz
Wypadek na Grochowskiej
Tragiczny wypadek na Grochowskiej. Śledczy postawili zarzuty obojgu kierującym
Praga Południe
collegium humanum
Proces w sprawie Collegium Humanum przeniesiony do Warszawy
Śródmieście
29-latek został zatrzymany
Sądził, że chroni swoje pieniądze i bierze udział policyjnej akcji
Praga Południe
Ponad 700 kontroli, zatrzymane trzy prawa jazdy, 12 wniosków do sądu i 94 mandaty - to efekty pierwszej w tym roku akcji kontroli aut przewozu osób
700 kontroli, 12 wniosków do sądu i 94 mandaty
Śródmieście
Policjanci napalili w piecu w domu 50-latka
Z powodu pogody nie mogła dotrzeć do syna z niepełnosprawnością
Okolice
Potrącenie w Żyrardowie
Potrącił 18-latkę na pasach i odjechał
Okolice
Przedmioty zabezpieczone przez policjantów
Wyważyli drzwi, z psem tropiącym przeszukali pomieszczenia
Targówek
40-latek dzień przed atakiem na kierownika sklepu opuścił więzienie
Pobił kierownika sklepu, dzień wcześniej wyszedł z więzienia
Żoliborz
Funkcjonariusze SG podjęli interwencję w sprawie zachowania kobiety na lotnisku. 29-latka otrzymała mandat
Wrócili do Polski i zostali zatrzymani na lotnisku
Włochy
Pociąg SKM Impuls na linii S3
Utrudnienia w kursowaniu pociągów. Na torach doszło do wypadku
Ochota
W bagażu pasażera ujawniono pięć kilogramów rafy koralowej
Zbierał je na plaży na Seszelach. Po kontroli na lotnisku ma problemy
Włochy
Sprawa Kajetana P.
Wraca sprawa Kajetana P. Sąd Najwyższy rozpatrzy kasację
Wola
Wypadek na drodze krajowej S2 w pobliżu miejscowości Konotopa
Złamał sądowy zakaz, zginęło pięć osób. Kierowca oskarżony
Okolice
Bramki automatycznej odprawy granicznej
Nowe bramki na Lotnisku Chopina. Odprawy mają być szybsze
Włochy
Zderzenie na Hynka
Zderzenie autokaru i dwóch samochodów
Włochy
Jedno z aut dachowało
Auto dachowało i wpadło na przejście dla pieszych. Sześciolatek nie żyje
Praga Południe
Straż graniczna odesłała z Polski 41 obywateli Gruzji
21 cudzoziemców z nakazem opuszczenia Polski
Śródmieście
Pies błąkał się przy trasie S7
Psy błąkały się po drogach ekspresowych
Okolice
Nowy ośrodek dla osób w kryzysie bezdomności na warszawskiej Woli
Powstało nowe miejsce dla osób w kryzysie bezdomności
Wola
Mężczyzna padł ofiarą internetowych oszustów (zdjęcie ilustracyjne)
"Rozmowy były częste i sprawiały jej przyjemność". Straciła 400 tysięcy
Okolice
Wypadek na kuligu (zdj. ilustracyjne)
Pracownicy leżeli w korytarzu. Jeden nie żyje, drugi trafił do szpitala
Okolice
19-latek jest podejrzany o znęcanie się nad ciężarną partnerką (zdj. ilustracyjne)
Kiedy zapytali ją, czy nie potrzebuje pomocy, rozpłakała się
Okolice
Zmiany na Dworcu Zachodnim
Dwie awarie na kolei. Odwołane i opóźnione pociągi
Okolice
Muzeum Literatury w Warszawie
Ministra pyta wojewodę o czynności podejmowane przez samorząd
Śródmieście
Pan Mieczysław mieszka w jamie nad Wisłą
Zobaczyli reportaż i ruszyli z pomocą. Pan Mieczysław opuścił jamę nad Wisłą
Praga Północ
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki