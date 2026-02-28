Logo TVN Warszawa
Warszawa
Śródmieście

Biegły: jechał z prędkością 227 kilometrów na godzinę, maksymalną dla tego modelu auta

Wypadek na Trasie Łazienkowskiej
W Warszawie ruszył proces Łukasza Żaka
Źródło: TVN24
Na kolejnej rozprawie w procesie Łukasza Żaka (jest zgoda sądu na podanie nazwiska) oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na Trasie Łazienkowskiej we wrześniu 2024 roku zeznawali biegli. Według jednego z nich, oskarżony przed wypadkiem jechał z prędkością 227 kilometrów na godzinę. To maksymalna prędkość modelu samochodu, którym Żak kierował.

W wypadku uczestniczyli kierujący białym Volkswagenem Arteonem Łukasz Żak, jego pasażerowie, a także jadąca Fordem Focusem czteroosobowa rodzina. W wypadku zginął 37-latek z Forda, a jego żona i dwoje dzieci ranni trafili do szpitala.

Na rozprawie z powodów zdrowotnych nie stawił się oskarżony Łukasz Ż. Jego obrona wnioskowała o odroczenie sprawy, jednak sędzia Maciej Mitera oddalił wniosek.

Wypadek na Trasie Łazienkowskiej
Wypadek na Trasie Łazienkowskiej
Źródło: Vitrina.pl

Dokładnie odtworzyli prędkość Volkswagena

Sąd wysłuchał w piątek zeznań biegłych. Jerzy Kula, autor opinii podkreślił, że materiał dowodowy pozwolił m.in. na dokładne odtworzenie prędkości pojazdu z chwili zderzenia, miejsca zderzenia i ustalenie toru powypadkowego Volkswagena.

Z analizy wynikało, że Volkswagen bezpośrednio przed wypadkiem jechał z prędkością 227 km/h, a Ford około 78 km/h. Biegły podkreślił, że prędkość Volkswagena była blisko prędkości granicznej dla tamtych warunków ruchu, która wynosiła około 214 km/h. Zaznaczył, że oskarżony jadąc z prędkością 227 km/h powodował niekontrolowaną jazdę i tzw. uślizg tego samochodu. Dodał, że to było główną przyczyną wypadku.

Zaznaczył, że w aktach sprawy nie było informacji co do mocy Volkswagena. Na podstawie numeru VIN ustalił, że typową wartością mocy dla tego modelu samochodu było około 190 koni mechanicznych. Przyznał jednak, że ten sam typ silnika może być tuningowany do 240. Zapytany przez sędziego, czy biegły jako wyjściowe przyjął 190 koni, powiedział, że można tak przypuszczać, bo prędkość 227 km/h była maksymalną prędkością dla tego samochodu przy naciskaniu 100-procentowym pedału gazu.

Tragiczny wypadek na Trasie Łazienkowskiej
Tragiczny wypadek na Trasie Łazienkowskiej
Tragiczny wypadek na Trasie Łazienkowskiej
Źródło: Miejski Reporter
Tragiczny wypadek na Trasie Łazienkowskiej
Tragiczny wypadek na Trasie Łazienkowskiej
Źródło: Miejski Reporter
Tragiczny wypadek na Trasie Łazienkowskiej
Tragiczny wypadek na Trasie Łazienkowskiej
Źródło: Miejski Reporter
Tragiczny wypadek na Trasie Łazienkowskiej
Tragiczny wypadek na Trasie Łazienkowskiej
Źródło: Miejski Reporter
Tragiczny wypadek na Trasie Łazienkowskiej
Tragiczny wypadek na Trasie Łazienkowskiej
Źródło: Miejski Reporter
Tragiczny wypadek na Trasie Łazienkowskiej
Tragiczny wypadek na Trasie Łazienkowskiej
Źródło: Miejski Reporter

"Kierująca Fordem nie miała żadnej szansy"

Podkreślił, że osoba kierująca Fordem nie mogła uniknąć wypadku. Jedyną możliwością dostrzeżenia Volkswagena były lusterka wsteczne. Według niego w nocy, w warunkach jakie panowały w tamtym momencie czas reakcji kierującej osoby takim Fordem wynosi około 1,4-1,6 sekundy. Zaznaczył, że przy prędkości 227 km/h taki samochód pokonuje w tym czasie około 100 metrów.

- Kierująca Focusem nie miała żadnej szansy na właściwe rozeznanie sytuacji drogowej - wskazał.

Analityk zdarzeń drogowych, biegły Michał Krzemiński, będący autorem opinii zaznaczył z kolei, że Volkswagen Arteon był bardzo zniszczony i żeby odczytać zawartość rejestratora musiał odtworzyć część instalacji elektrycznej. Podkreślił, że ta czynność się udała, a w jego ocenie sam odczyt i spójność danych nie przedstawiają żadnych wątpliwości.

"Zapytałam, co z moimi dziećmi i mężem. Nie odpowiedzieli"
Dowiedz się więcej:

"Zapytałam, co z moimi dziećmi i mężem. Nie odpowiedzieli"

Drugi pojazd wielokrotnie zderzał się z barierą, w związku z tym w pamięci rejestratora zapisały się dwa ostatnie zdarzenia. Najwcześniejsze - moment najechania na tył pojazdu - w pamięci nie został odnotowany, co tłumaczył specyfikacją systemu pojazdu.

Z odczytanej opinii biegłego wynikało, że prędkość pojazdu rejestrowana w czasie pięciu sekund rejestracji przedwypadkowej była zmienna od 127,5 km/h do 113,1 km/h z tendencją spadkową. Biegły zaznaczył, że ta prędkość nie oznacza, że Ford poruszał się z taką prędkością. Zaznaczył, że jest prędkość następcza w wyniku uderzenia. Dodał, że Volkswagen uderzając w tył Forda "napędził go".

Zaznaczył również, że kierujący Volkswagena na jedną sekundę przed zderzeniem rozpoczął manewr skręcania kierownicy w lewo. - Na początku kąt 12 stopni, następnie skręcenie rosło do 28 na pół sekundy przed zderzeniem i w momencie zderzenia kąt skręcenia kierownicy w stronę lewą wynosił 80 stopni - powiedział, zaznaczając, że jest to manewr obronny. Podkreślił również, że pojazd w żadnym zarejestrowanym momencie nie hamował.

Zapytany o to, czy w rejestratorze jest ślad działania automatycznych systemów bezpieczeństwa, podkreślił, że pojazd nie próbował interweniować.

VITRINA
Kierowca wjechał w rodzinę z ogromną prędkością
Źródło: Vitrina.pl

Jechała z oskarażonym

Podczas piątkowej rozprawy zeznawała również Sara S., która razem z Łukaszem Żakiem jechała Volkswagenem Arteonem. Jej przesłuchanie odbyło się bez obecnych w sądzie oskarżonych. Na wstępie podkreśliła, że ponownie chciałaby przeprosić rodzinę.

Sara S. zeznawała już w lipcu. Zmieniła jednak swoje zeznania w stosunku do Łukasza Żaka, podkreślając, że wówczas przed sądem była zdenerwowana i bała się o dziecko. Potwierdziła, że Żak pił alkohol przed tym, jak kierował.

Następny termin rozprawy wyznaczony jest na 27 marca.

Podczas poprzednich rozpraw Łukasz Żak przyznał się do dwóch zarzutów – kierowania Volkswagenem oraz przekroczenia prędkości. Przeprosił rodzinę Rafała P., który zginął w wypadku, w szczególności jego dzieci, swoją byłą dziewczynę Paulinę K., a także wszystkich współoskarżonych. Dodał, że jego znajomi są, według niego, także pokrzywdzonymi.

Powiedział, że będzie składał wyjaśnienia na późniejszym etapie procesu. Mężczyźnie grozi od 5 do 30 lat więzienia.

Oprócz Łukasza Żaka na ławie oskarżonych zasiadło jego pięciu kolegów. Sprawa jednego z nich – Kacpra D. – została wyłączona do odrębnego procesu.

Zarzuty dla współoskarżonych

Współoskarżonym prokuratura zarzuciła m.in. utrudnianie postępowania karnego poprzez pomoc w uniknięciu odpowiedzialności karnej Łukaszowi Żakowi, nieudzielenie pomocy osobom znajdującym się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Do wypadku doszło 15 września 2024 roku na Trasie Łazienkowskiej na wysokości przystanku autobusowego "Torwar".

Łukasz Żak usłyszał zarzuty i trafił do aresztu
Łukasz Ż. usłyszał zarzuty i trafił do aresztu
Łukasz Ż. usłyszał zarzuty i trafił do aresztu
Źródło: KSP
Łukasz Ż. usłyszał zarzuty i trafił do aresztu
Łukasz Ż. usłyszał zarzuty i trafił do aresztu
Źródło: KSP
Łukasz Ż. usłyszał zarzuty i trafił do aresztu
Łukasz Ż. usłyszał zarzuty i trafił do aresztu
Źródło: KSP
Łukasz Ż. usłyszał zarzuty i trafił do aresztu
Łukasz Ż. usłyszał zarzuty i trafił do aresztu
Źródło: KSP
Łukasz Ż. usłyszał zarzuty i trafił do aresztu
Łukasz Ż. usłyszał zarzuty i trafił do aresztu
Źródło: KSP
Łukasz Ż. usłyszał zarzuty i trafił do aresztu
Łukasz Ż. usłyszał zarzuty i trafił do aresztu
Źródło: KSP

W wyniku zderzenia Volkswagena i Forda zginął 37-letni pasażer drugiego auta. Do szpitala trafiły trzy osoby z tego samochodu: kierująca nim 37-letnia żona zmarłego mężczyzny i ich dzieci w wieku czterech i ośmiu lat. Do szpitala trafiła także Paulina K., która podróżowała Volkswagenem.

Po wypadku na miejsce zdarzenia dojechali znajomi Żaka, którzy pomogli mu uciec. Żaka zatrzymano w Lubece w Niemczech na podstawie europejskiego nakazu aresztowania.

Według opinii biegłych Łukasz Żak w chwili wypadku był pijany i trzymał w ręku telefon komórkowy, którym nagrywał swoją brawurową jazdę. Miał pędzić z prędkością 226 km/h. Na Trasie Łazienkowskiej obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km/h. 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku na Trasie Łazienkowskiej w stolicy Łukasz Ż. w asyście policji
Zmiana zarzutu dla Łukasza Ż. Grozi mu nawet 30 lat więzienia
Wypadek na Trasie Łazienkowskiej
Po tragicznym wypadku kazali mu uciekać. Koledzy Łukasza Ż. oskarżeni
Wypadek na Trasie Łazienkowskiej
Ile wart jest zakaz prowadzenia pojazdów? Łukasz Ż. poszedł siedzieć po trzecim wyroku
TVN24
Opracowała Katarzyna Kędra

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Marcin/Kontakt 24

