Śródmieście

226 km/h na liczniku, zderzenie i śmierć 37-latka. Łukasz Żak i jego koledzy zostają w areszcie

Proces Łukasza Żaka w sprawie wypadku na Trasie Łazienkowskiej
Sąd przedłużył areszt dla oskarżonych w sprawie wypadku na Trasie Łazienkowskiej
Źródło: TVN24
Trwa proces w sprawie tragicznego wypadku na Trasie Łazienkowskiej. Sąd zdecydował o przedłużeniu tymczasowego aresztu dla oskarżonego Łukasza Żaka oraz pięciu mężczyzn, którzy mają odpowiedzieć za utrudnianie śledztwa. Podczas trzeciej rozprawy zeznania składają świadkowie.

We wtorek odbyła się trzecia rozprawa w procesie przeciwko Łukaszowi Żakowi, oskarżonemu o spowodowanie tragicznego wypadku na Trasie Łazienkowskiej.

Sąd zdecydował o przedłużeniu o dwa miesiące tymczasowego aresztu wobec oskarżonych w sprawie wypadku. Chodzi o Łukasza Żaka oraz pięciu jego kolegów. Prokurator zarzucił im m.in. utrudnianie postępowania karnego poprzez pomoc w uniknięciu odpowiedzialności karnej Łukaszowi Żakowi oraz nieudzielenie pomocy poszkodowanym w wypadku.

Decyzję o przedłużeniu aresztu sąd uzasadnił tym, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że oskarżeni są sprawcami popełnionych czynów i zachodzi obawa matactwa. 

Przypomnijmy, że oskarżony w tej sprawie jest jeszcze Kacper D., ale jego wątek został wyłączony do odrębnego procesu.

Trzecia rozprawa w procesie Łukasza Żaka
Proces Łukasza Żaka w sprawie wypadku na Trasie Łazienkowskiej
Proces Łukasza Żaka w sprawie wypadku na Trasie Łazienkowskiej
Źródło: Piotr Nowak / PAP
Proces Łukasza Żaka w sprawie wypadku na Trasie Łazienkowskiej
Proces Łukasza Żaka w sprawie wypadku na Trasie Łazienkowskiej
Źródło: Piotr Nowak / PAP
Proces Łukasza Żaka w sprawie wypadku na Trasie Łazienkowskiej
Proces Łukasza Żaka w sprawie wypadku na Trasie Łazienkowskiej
Źródło: Piotr Nowak / PAP
Proces Łukasza Żaka w sprawie wypadku na Trasie Łazienkowskiej
Proces Łukasza Żaka w sprawie wypadku na Trasie Łazienkowskiej
Źródło: Piotr Nowak / PAP

Świadek zwrócił uwagę na rozpędzone auto

We wtorek zeznania miało złożyć osiem osób. Dwie z nich nie stawiły się w sądzie. Jak podała reporterka TVN24 Michalina Czepita, przez około dwie godziny zeznania składał mężczyzna, który w dniu tragedii razem z partnerką również jechał autem Trasą Łazienkowską.

- Jak mówił, z daleka widzieli moment wypadku, a jeszcze przed nim zwrócili uwagę na biały samochód, którym miał jechać Łukasz Żak. Ten samochód poruszał się z dużą prędkością. Kiedy doszło do wypadku mężczyzna i jego partnerka podbiegli na miejsce, krótko po tym pojawiły się również służby. Jak dodał, ma nagranie z tego dnia i przekazał je policji - relacjonowała Czepita.

Zaznaczyła, że świadek odpowiadał na szereg pytań i rozpoznał dwie osoby, które siedziały na sali rozpraw. - Mówił, że widział je tego dnia, kiedy doszło do wypadku - dodała.

Następnie składanie zeznań rozpoczęła partnerka świadka, która podróżowała z nim w dniu wypadku. Kobieta także potwierdziła, że z daleka widziała moment zderzenia, a chwilę wcześniej zauważyła jadącego z dużą prędkością volkswagena arteona, za kierownicą którego miał siedzieć Żak.

Kolejna rozprawa zaplanowana jest na 9 października.

Proces Łukasza Żaka w sprawie wypadku na Trasie Łazienkowskiej
Proces Łukasza Żaka w sprawie wypadku na Trasie Łazienkowskiej
Źródło: Piotr Nowak / PAP

226 kilometrów na godzinę

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia od czerwca toczy się proces Łukasza Żaka. Mężczyzna jest oskarżony o spowodowanie wypadku na Trasie Łazienkowskiej we wrześniu 2024 r. Uczestniczyli w nim kierujący volkswagenem arteonem Łukasz Żak, jego pasażerowie, a także jadąca fordem focusem czteroosobowa rodzina. Sąd zgodził się na publikację wizerunku i danych osobowych oskarżonego. Powołał się przy tym na ważny interes społeczny.

Według aktu oskarżenia skierowanego w tej sprawie przez prokuraturę, Łukasz Żak kierował samochodem, będąc w stanie nietrzeźwości. Ponadto znacznie przekroczył dopuszczalną na tym odcinku drogi prędkość. Jechał 226 km/h przy dopuszczalnej prędkości 80 km/h oraz nie dostosował prędkości do panujących warunków atmosferycznych.

Po wypadku na miejsce zdarzenia dojechali znajomi Żaka, którzy pomogli mu uciec. Łukasza Żaka zatrzymano w Lubece w Niemczech na podstawie europejskiego nakazu aresztowania.

Łukasz Żak usłyszał zarzuty i trafił do aresztu
Łukasz Ż. usłyszał zarzuty i trafił do aresztu
Łukasz Ż. usłyszał zarzuty i trafił do aresztu
Źródło: KSP
Łukasz Ż. usłyszał zarzuty i trafił do aresztu
Łukasz Ż. usłyszał zarzuty i trafił do aresztu
Źródło: KSP
Łukasz Ż. usłyszał zarzuty i trafił do aresztu
Łukasz Ż. usłyszał zarzuty i trafił do aresztu
Źródło: KSP
Łukasz Ż. usłyszał zarzuty i trafił do aresztu
Łukasz Ż. usłyszał zarzuty i trafił do aresztu
Źródło: KSP
Łukasz Ż. usłyszał zarzuty i trafił do aresztu
Łukasz Ż. usłyszał zarzuty i trafił do aresztu
Źródło: KSP
Łukasz Ż. usłyszał zarzuty i trafił do aresztu
Łukasz Ż. usłyszał zarzuty i trafił do aresztu
Źródło: KSP

Według prokuratury, Żak prowadził auto w sposób zagrażający bezpieczeństwu drogowemu, na skutek czego nieumyślnie spowodował wypadek, najeżdżając na forda focusa, którym jechała czteroosobowa rodzina, a później uciekł z miejsca wypadku. W wyniku zderzenia zginął 37-letni pasażer forda Rafał P. Do szpitala trafiły trzy osoby z tego auta: 37-letnia kierująca samochodem żona zmarłego mężczyzny i ich dzieci w wieku czterech i ośmiu lat, a także Paulina K., która jechała z Żakiem.

Śledczy zarzucają oskarżonemu to, że spowodował wypadek, podczas gdy zgodnie z prawomocnym wyrokiem z 21 grudnia 2023 r. miał orzeczony zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Ustalili także, że "czynu tego dopuścił się w okresie pięciu lat po odbyciu co najmniej sześciu miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne".

Łukasz Żak przyznał się do dwóch zarzutów: kierowania volkswagenem oraz przekroczenia prędkości. Przeprosił rodzinę Rafała P., który zginął w wypadku, w szczególności jego dzieci, swoją byłą dziewczynę Paulinę K., a także wszystkich współoskarżonych. Dodał, że jego znajomi są według niego także pokrzywdzonymi. Powiedział też, że będzie składał wyjaśnienia na późniejszym etapie procesu. Grozi mu od 5 do 30 lat więzienia.

Autorka/Autor: kk

Źródło: tvnwarszawa.pl / PAP

Źródło zdjęcia głównego: Piotr Nowak / PAP

