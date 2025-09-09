226 km/h na liczniku, zderzenie i śmierć 37-latka. Łukasz Żak i jego koledzy zostają w areszcie

We wtorek odbyła się trzecia rozprawa w procesie przeciwko Łukaszowi Żakowi, oskarżonemu o spowodowanie tragicznego wypadku na Trasie Łazienkowskiej.
Sąd zdecydował o przedłużeniu o dwa miesiące tymczasowego aresztu wobec oskarżonych w sprawie wypadku. Chodzi o Łukasza Żaka oraz pięciu jego kolegów. Prokurator zarzucił im m.in. utrudnianie postępowania karnego poprzez pomoc w uniknięciu odpowiedzialności karnej Łukaszowi Żakowi oraz nieudzielenie pomocy poszkodowanym w wypadku.
Decyzję o przedłużeniu aresztu sąd uzasadnił tym, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że oskarżeni są sprawcami popełnionych czynów i zachodzi obawa matactwa.
Przypomnijmy, że oskarżony w tej sprawie jest jeszcze Kacper D., ale jego wątek został wyłączony do odrębnego procesu.
Świadek zwrócił uwagę na rozpędzone auto
We wtorek zeznania miało złożyć osiem osób. Dwie z nich nie stawiły się w sądzie. Jak podała reporterka TVN24 Michalina Czepita, przez około dwie godziny zeznania składał mężczyzna, który w dniu tragedii razem z partnerką również jechał autem Trasą Łazienkowską.
- Jak mówił, z daleka widzieli moment wypadku, a jeszcze przed nim zwrócili uwagę na biały samochód, którym miał jechać Łukasz Żak. Ten samochód poruszał się z dużą prędkością. Kiedy doszło do wypadku mężczyzna i jego partnerka podbiegli na miejsce, krótko po tym pojawiły się również służby. Jak dodał, ma nagranie z tego dnia i przekazał je policji - relacjonowała Czepita.
Zaznaczyła, że świadek odpowiadał na szereg pytań i rozpoznał dwie osoby, które siedziały na sali rozpraw. - Mówił, że widział je tego dnia, kiedy doszło do wypadku - dodała.
Następnie składanie zeznań rozpoczęła partnerka świadka, która podróżowała z nim w dniu wypadku. Kobieta także potwierdziła, że z daleka widziała moment zderzenia, a chwilę wcześniej zauważyła jadącego z dużą prędkością volkswagena arteona, za kierownicą którego miał siedzieć Żak.
Kolejna rozprawa zaplanowana jest na 9 października.
226 kilometrów na godzinę
W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia od czerwca toczy się proces Łukasza Żaka. Mężczyzna jest oskarżony o spowodowanie wypadku na Trasie Łazienkowskiej we wrześniu 2024 r. Uczestniczyli w nim kierujący volkswagenem arteonem Łukasz Żak, jego pasażerowie, a także jadąca fordem focusem czteroosobowa rodzina. Sąd zgodził się na publikację wizerunku i danych osobowych oskarżonego. Powołał się przy tym na ważny interes społeczny.
Według aktu oskarżenia skierowanego w tej sprawie przez prokuraturę, Łukasz Żak kierował samochodem, będąc w stanie nietrzeźwości. Ponadto znacznie przekroczył dopuszczalną na tym odcinku drogi prędkość. Jechał 226 km/h przy dopuszczalnej prędkości 80 km/h oraz nie dostosował prędkości do panujących warunków atmosferycznych.
Po wypadku na miejsce zdarzenia dojechali znajomi Żaka, którzy pomogli mu uciec. Łukasza Żaka zatrzymano w Lubece w Niemczech na podstawie europejskiego nakazu aresztowania.
Według prokuratury, Żak prowadził auto w sposób zagrażający bezpieczeństwu drogowemu, na skutek czego nieumyślnie spowodował wypadek, najeżdżając na forda focusa, którym jechała czteroosobowa rodzina, a później uciekł z miejsca wypadku. W wyniku zderzenia zginął 37-letni pasażer forda Rafał P. Do szpitala trafiły trzy osoby z tego auta: 37-letnia kierująca samochodem żona zmarłego mężczyzny i ich dzieci w wieku czterech i ośmiu lat, a także Paulina K., która jechała z Żakiem.
Śledczy zarzucają oskarżonemu to, że spowodował wypadek, podczas gdy zgodnie z prawomocnym wyrokiem z 21 grudnia 2023 r. miał orzeczony zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Ustalili także, że "czynu tego dopuścił się w okresie pięciu lat po odbyciu co najmniej sześciu miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne".
Łukasz Żak przyznał się do dwóch zarzutów: kierowania volkswagenem oraz przekroczenia prędkości. Przeprosił rodzinę Rafała P., który zginął w wypadku, w szczególności jego dzieci, swoją byłą dziewczynę Paulinę K., a także wszystkich współoskarżonych. Dodał, że jego znajomi są według niego także pokrzywdzonymi. Powiedział też, że będzie składał wyjaśnienia na późniejszym etapie procesu. Grozi mu od 5 do 30 lat więzienia.
Autorka/Autor: kk
Źródło: tvnwarszawa.pl / PAP
Źródło zdjęcia głównego: Piotr Nowak / PAP