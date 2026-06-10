Śródmieście "Manifest wolności i niezależności kobiet". Próba przed premierą "Urojeń" Oprac. Katarzyna Kędra |

Próba generalna spektaklu "Urojenia" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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"W czasach social mediów, gdzie wszystko jest wykreowane i staje się ułudą prawdy potrzeba obrony swojej tożsamości jest fundamentalna. Dwie kobiety fikcyjna postać Roksany i kultowa pisarka Virginia Woolf stały się przykładem zderzenia z tą problematyką ludzkich niedoskonałości, słabości i błędnych wyborów w dążeniu do perfekcji w sztuce i w życiu. Czym jest pogoń za ideałem, za fizyczną doskonałością pozbawioną ducha, poezji, wrażliwości i mądrości" - czytamy w opisie spektaklu "Urojenia".

Próba przed premierą spektaklu "Urojenia" Źródło zdjęcia: TVN24

Autorski teatr tańca pełen namiętności

"Urojenia", zdaniem twórców, to autorski teatr tańca pełen namiętności, pożądania, ulotnych chwil szczęścia, realnego kontaktu i naszych zmagań we współczesnym świecie. To - jak napisali - odważna rozmowa z widzem o granicy prawa do wolności, gdzie i czy w ogóle należy ją stawiać.

Premiera w nowym sezonie w czwartek, 11 czerwca. Kolejne spektakle będzie można zobaczyć w piątek, 12 czerwca i w niedzielę, 14 czerwca.

Próba przed premierą spektaklu "Urojenia" Źródło zdjęcia: TVN24

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