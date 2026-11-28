Śródmieście Trzaskowski: Tysiąc złotych. Na tyle wyceniono próbę skłócenia Polaków z Ukraińcami Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Zdewastowane pomniki w Warszawie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KRP II

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"Tysiąc złotych. Tyle kosztowało zbezczeszczenie pamięci Bohaterów Getta, żołnierzy Wojska Polskiego i ofiar Wołynia. Na tyle wyceniono próbę skłócenia Polaków z Ukraińcami" - napisał w sobotę na swoim profilu na platformie X prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Poinformował, że policja zatrzymała pięć osób. "Wśród zarzutów jest działanie na rzecz obcego wywiadu przeciwko Polsce. Według śledczych to wywiad Federacji Rosyjskiej. Zlecenia przychodziły przez internetowy komunikator. Stawka? Tysiąc złotych" - dodał.

Policjanci ustalili autorów oraz zleceniodawców pomalowania warszawskich pomników Policjanci ustalili autorów oraz zleceniodawców pomalowania warszawskich pomników Źródło zdjęcia: KRP II Policjanci ustalili autorów oraz zleceniodawców pomalowania warszawskich pomników Źródło zdjęcia: KRP II Policjanci ustalili autorów oraz zleceniodawców pomalowania warszawskich pomników Źródło zdjęcia: KRP II Policjanci ustalili autorów oraz zleceniodawców pomalowania warszawskich pomników Źródło zdjęcia: KRP II Policjanci ustalili autorów oraz zleceniodawców pomalowania warszawskich pomników Źródło zdjęcia: KRP II Policjanci ustalili autorów oraz zleceniodawców pomalowania warszawskich pomników Źródło zdjęcia: KRP II Policjanci ustalili autorów oraz zleceniodawców pomalowania warszawskich pomników Źródło zdjęcia: KRP II Policjanci ustalili autorów oraz zleceniodawców pomalowania warszawskich pomników Źródło zdjęcia: KRP II Policjanci ustalili autorów oraz zleceniodawców pomalowania warszawskich pomników Źródło zdjęcia: KRP II Policjanci ustalili autorów oraz zleceniodawców pomalowania warszawskich pomników Źródło zdjęcia: KRP II Policjanci ustalili autorów oraz zleceniodawców pomalowania warszawskich pomników Źródło zdjęcia: KRP II

"Te same hasła, ten sam schemat"

Trzaskowski zwrócił uwagę, że zniszczeń dokonano nie tylko w Warszawie. Przekazał, że w Poznaniu takie same napisy pojawiły się na trzech pomnikach, a zatrzymani również usłyszeli zarzuty działania na rzecz rosyjskiego wywiadu.

"Te same hasła, ten sam schemat. Jak widać, to nie wybryk, to seria" - stwierdził Trzaskowski. - "Dziękuję policjantom z Ursynowa i Mokotowa oraz prokuraturze. Warszawiacy nie dali się skłócić. A farbę z cokołu da się zmyć. Tego, co wyszło na jaw - już nie" - dodał.

Napisy na pomnikach

W nocy z 14 na 15 listopada na kilku warszawskich pomnikach pojawił się napis "Slava UPA". Został namalowany na Pomniku Armii Wojska Polskiego, Pomniku Ofiar Ludobójstwa na Wołyniu i Pomniku Bohaterów Getta Warszawskiego. Na monumentach umieszczono też naklejki z kodami QR prowadzącymi do materiałów na temat formacji.

Na trop osób podejrzewanych o wykonanie napisów wpadli policjanci z Ursynowa i Mokotowa, którzy zajmowali się oszustwami metodą "na podszywacza". Według ich ustaleń napisy na wszystkich trzech pomnikach mieli wykonać 32-letni obywatel Polski i 16-letni obywatel Ukrainy.

32-latek usłyszał zarzuty działania na rzecz obcego wywiadu przeciwko Polsce, znieważenia pomnika i oszustwa. Sąd aresztował go na trzy miesiące. Według policji 16-latek miał brać udział zarówno w pomalowaniu pomników, jak i w oszustwach. Sąd rodzinny zdecydował o umieszczeniu go na trzy miesiące w okręgowym ośrodku wychowawczym.

Wcześniej zostało zdewastowanych w podobny sposób kilkanaście pomników w czterech polskich miastach. W Gdańsku, gdzie także miało miejsce takie wydarzenie, pod zarzutem niszczenia pomników i propagowania ustroju totalitarnego, zatrzymano 17-letniego obywatela Ukrainy.