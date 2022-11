Prezes spółki Pałac Saski: naszym wielkim pragnieniem jest rewitalizacja Ogrodu Saskiego

Spółka odbudowująca Pałac Saski snuje plany dla Ogrodu Saskiego. Proponuje jego rewitalizację i przywrócenie walorów przyrodniczych sprzed wojny. - Skierowałem do prezydenta Rafała Trzaskowskiego pismo z ofertą współpracy w tym zakresie - poinformował jej prezes Jan Edmund Kowalski. Inwestycja na placu Piłsudskiego wiąże się z koniecznością usunięcia ponad setki drzew, ale są już pomysły, by w otoczeniu pojawiła się nowa zieleń.

W związku z odbudową Pałacu Saskiego konieczna będzie wycinka i przesadzanie drzew w Ogrodzie Saskim. Spółka ogłosiła kilka miesięcy temu, że zaprosiła do współpracy ekspertów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, którzy analizują roślinność kolidującą z zabudowaniami planowanym w zachodniej pierzei placu Piłsudskiego. - Ekspertyzę dendrologiczną już ukończyliśmy i wiemy, że spośród kolidujących z naszymi pracami 191 roślin - bo chodzi i o drzewa, i o krzewy - usunąć trzeba będzie 56 drzew i 10 krzewów. To przede wszystkim rośliny, które albo wrosły korzeniami w mury zabytkowych fundamentów i usunąć je trzeba będzie ze względów konserwatorskich, albo są w stanie tak złym, że nie nadają się do przesadzenia lub zagrażają życiu i zdrowiu odwiedzających Ogród Saski - poinformował Jan Edmund Kowalski, prezes spółki celowej Pałac Saski.