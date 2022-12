"Celem jest nie tylko odbudowanie murów, ale też odtworzenie ducha tego miejsca"

"W ciągu pierwszego roku działalności spółka Pałac Saski, która realizuje tę inwestycję, przygotowała założenia konkursu architektonicznego. To, jakie wymogi mają spełniać odbudowywane gmachy, określone zostały w trakcie wielomiesięcznych prac zespołu, skupiającego przedstawicieli kilku instytucji. Poza Kancelarią Senatu i Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, które znajdą tam swe siedziby, są to instytucje kultury, które wspólnie przygotują ekspozycję, atrakcyjnie prezentującą polską historię i kulturę: Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Historii Polski, Zachęta-Narodowa Galeria Sztuki, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina i Biuro Programu "Niepodległa" - napisano w informacji prasowej.

Skomplikowana inwestycja

- Dlatego zapraszamy do współpracy najlepszych specjalistów z każdej dziedziny, w których działamy, kierując się jedynie kryterium profesjonalizmu i jak najwyższej jakości odbudowy. To, co robimy, nie jest realizacją naszego kaprysu, nie ma też barw partyjnych. Odbudowa gmachów, które są ważną częścią naszego dziedzictwa, przywrócenie Polsce tętniącego życiem centrum stolicy - to spłacenie długu. Winni jesteśmy go nie tylko pokoleniom minionym, ale też naszym dzieciom, wnukom i prawnukom - wskazał.