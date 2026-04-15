Śródmieście

Wyczerpani dopaminą w niewoli algorytmów

Próba medialna spektaklu "Requiem dla snu" w Teatrze Studio
Uzależnienie jako niedostrzegalny, choć powszechny element codziennego życia jest głównym tematem "Requiem dla snu", najnowszej premiery warszawskiego Teatru Studio w koprodukcji z Narodowym Starym Teatrem w Krakowie. - To, do czego zapraszamy, na pewno nie będzie miłym wieczorem w teatrze - uprzedza reżyser Jakub Skrzywanek.

Spektakl jest adaptacją książki Huberta Selby Jr. "Requiem dla snu" z 1978 roku, znanej przede wszystkim ze wstrząsającej ekranizacji Darrena Aranofsky’ego z 2000 roku. To opowieść o trójce młodych Amerykanów, którzy chcąc zrealizować marzenia, zaczynają handlować narkotykami i szybko wpadają w heroinowy nałóg. W tym samym czasie matka jednego z nich uzależnia się od tabletek odchudzających i telewizji.

"Ćpamy żeby nadążyć za wpółczesnością"

- W naszym wydaniu to nie jest opowieść o kryzysie heroinowym w Stanach Zjednoczonych, my rozumiemy ćpanie o wiele szerzej - zastrzegł na wstępie reżyser Jakub Skrzywanek. I zauważył, że dziś nałóg jest udziałem każdego, nawet jeśli nie każdy ma tego świadomość.

- Jesteśmy wyczerpani. Bo trudno nie być wyczerpanym w momencie, wszyscy jesteśmy naćpani. Inżynieria społeczna, algorytmy, aplikacje, wszystko to jest tworzone tak, żeby dopamina w naszym mózgu była bezustannie karmiona. Wszyscy jesteśmy ćpunami, czy tego chcemy czy nie. To jest bardzo wycieńczające. Dzisiaj nie ćpamy po to, żeby przejść wrota do innej, wspaniałej rzeczywistości, ćpamy żeby nadążyć za wpółczesnością - tłumaczył Skrzywanek.

Choć reżyser nie osadził spektaklu w określonym czasie i konkretnym miejscu, to - jak przyznał - nie uciekał od mierzenia się z dwuznacznością polskiej rzeczywistości narkotykowej. - Z ciekawością przyglądam się temu, jak żyjemy w państwie pełnym szeryfów, w którym mamy jeden z najbardziej restrykcyjnych kodeksów karnych dotyczących posiadania narkotyków, a jednocześnie na receptę czy przez aplikację możemy zamówić dowolny narkotyk w 15 minut. Mamy na to społeczne i polityczne przyzwolenie, tego też będziemy w tym spektaklu dotykać - zapowiedział Jakub Skrzywanek.

Po wtorkowej próbie medialnej można zaryzykować tezę, że nawet jeśli wkradnie się w ten spektakl nieco doraźnej publicystyki, to będzie ona mocno skąpana w poetyce tytułowego snu. Dzięki scenografii Grzegorza Layera i kostiumom Lili Dziedzic snu surrealistycznego. - To jest sen, który zapowiada się pięknie, ale staje się koszmarem. Pytanie, czy kiedykolwiek się z niego wybudzimy - zastanawiał się reżyser.

Pierwiastek improwizacji na mapie partytury

Muzykę na potrzeby spektaklu skomponował Marcin Masecki. - W tym spektaklu jest bardzo szeroka skala emocjonalna, jest dużo powagi, ale też szaleństwa i wariactwa, dla kompozytora to wymarzona sytuacja - opowiadał o pracy nad muzyką.

Jak mówił pianista, gdy stanął przed zadaniem skomponowania muzyki do requiem, czyli mszy żałobnej, było dla niego oczywiste, że w roli głównej muszą wystąpić organy. Ale Marcin Masecki nie byłby sobą, gdyby sięgnął po klasyczny instrument. Ten, za którym zasiadał jest wyjątkowy. - To instrument Yamahy z lat 80. Organy to instrument kojarzony z kościołem - czyli sacrum. Ale z drugiej strony są tu różne maszyny perkusyjne i efekty syntezatorowe, które są po stronie profanum. Wszystko pięknie się uzupełnia i łączy, daje duże możliwości do opowieści muzycznej - opisywał.

Jak tłumaczył, spektakl daje duże pole do improwizacji, w której może wykorzystać zarówno swój jazzowy warsztat, jak i bogate doświadczenia w taperowaniu, czyli graniu do filmów niemych. - Jest partytura, czyli mapa, po której się poruszam, ale jestem bardzo blisko sceny i gram na żywo, żeby była przestrzeń na interakcję i spontaniczność - mówił Masecki.

Pianista zagra podczas obu premier: warszawskiej (17 kwietnia) i krakowskiej (25 kwietnia). W pozostałych terminach zastąpi go Stanisław Pańta.

Piotr Bakalarski

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Albert Zawada, PAP

