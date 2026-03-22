Śródmieście

Prawie 1200 skontrolowanych aut, 18 osób zatrzymanych

Akcja KSP "Bezpieczne przewozy"
Źródło: KSP
Policjanci z Warszawy przeprowadzili kolejną akcję "Bezpieczne przewozy". W ciągu kilku godzin skontrolowali 1190 pojazdów. Wśród sprawdzanych osób, aż 952 kierujących to obcokrajowcy. 18 osób zostało zatrzymanych.

Kontrole były prowadzone w piątkowy wieczór i noc. Jak informuje KSP w komunikacie, w związku z nieprawidłowym stanem technicznym pojazdów funkcjonariusze zatrzymali 38 dowodów rejestracyjnych, a 16 osób straciło prawo jazdy.

"W trakcie prowadzonych kontroli wyszło również na jaw, że dziewięciu kierujących przebywało na terenie Polski nielegalnie (obywatele Uzbekistanu, Gruzji, Tadżykistanu oraz Kolumbii). Wśród zatrzymanych znalazły się także: dwie osoby poszukiwane SIS (System Informacyjny Schengen), dwie osoby posługujące się podrobionym dokumentem, dwie osoby posiadające środki odurzające i jedna osoba nietrzeźwa" - wylicza policja w komunikacie.

Funkcjonariusze zarejestrowali łącznie 285 wykroczeń z ustawy prawo o ruchu drogowym oraz 13 wykroczeń w transporcie drogowym.

Opracował Dariusz Gałązka

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KSP

bezpieczeństwoPrzestępstwaPrzestępczość w Warszawie
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki