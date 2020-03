Nie chcą jeździć komunikacją miejską do szpitala, by nie narażać pacjentów. Proszą o zwolnienie z opłat za parkowanie

Prawie 30 złotych dziennie tylko na parking

Jak wyjaśnia zastępca dyrektora do spraw lecznictwa Robert Jarzębski, ze względu na pandemię COVID-19, wielu pracowników obecnie dojeżdża do pracy prywatnymi samochodami, żeby unikać komunikacji miejskiej. - Przecież ze względu na obecną sytuację kobiety nie przestały rodzić, wciąż wymagają opieki, musimy pracować normalnie. Osiem godzin takiego parkowania kosztuje prawie 30 złotych dziennie. Mnożąc to minimum razy 20 wychodzi bardzo duża suma miesięcznie - podkreśla Jarzębski.

"Powiedział, żebym spieprzała z parkingu"

Jak powiedziała gazecie, część personelu placówki obecnie jest na zwolnieniach, bo opiekuje się dziećmi. - Jedna z koleżanek w tym czasie odstąpiła mi kartę uprawniającą do zostawiania auta na strzeżonym parkingu przy ulicy Furmańskiej. Ale karta jest przypisana do konkretnego auta. Jednego dnia wytłumaczyłam pracownikowi ochrony całą sytuację i wpuścił mnie z uśmiechem, ale następnego dnia w budce był kierownik. Powiedział, żebym spieprzała z parkingu, bo to, co robię, to oszustwo. Nie miałam czasu się kłócić, bo śpieszyłam się na dyżur. Więc dalej płacę za pozostawianie auta na ulicy, ale czuję, że to niesprawiedliwe - mówiła Jabłonowska.