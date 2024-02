Rozpoczęły się prace w Cepelii. Na razie głównie rozbierają

Rozpoczęły się prace w dawnym pawilonie Cepelii w pobliżu ronda Dmowskiego. Z budynku znikają metalowe konstrukcje, które przez lata podtrzymywały reklamy, pracownicy wynoszą gruz. Roboty idą pełną parą, ale nie wiadomo, do czego mają doprowadzić. Inwestor milczy.

- Zniknęły wszystkie reklamy z elewacji. Został rozebrany ogromny ekran długu publicznego, który stał w narożniku dachu, oraz konstrukcja, która go utrzymywała. W pobliżu budynku widać dużo gruzu, prace prowadzone są na szeroką skalę - relacjonuje Mateusz Szmelter, reporter tvnwarszawa.pl, który był na miejscu. Budynek został otoczony blaszanym błotem.

Na żółtej tablicy o "remoncie z elementami przebudowy pawilonu" widnieje informacja, że inwestorem jest Sienna 111 Sp. z o.o. Wysłaliśmy do firmy pytania dotyczące Cepelii. Chcieliśmy ustalić, jaki dokładnie jest zakres realizowanych prac oraz co znajdzie się w budynku. Do momentu publikacji artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Na stronie internetowej firmy czytamy, że ma ona 20-letnie doświadczenie w inwestycjach i projektach biznesowych na rynku europejskim.