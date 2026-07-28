Drogowcy kończą prace przy Moście Poniatowskiego
"Wisłostrada została zwężona w czasie remontu wiaduktu Mostu Poniatowskiego. Pracujemy od przystanku kolejowego PKP Powiśle do Wisłostrady. Wymieniamy elementy betonowe i kamienne, a także zabezpieczamy mury oporowe" - podał Zarząd Dróg Miejskich, zaznaczając, że wiadukt jest zabytkowy, dlatego prace toczą się pod opieką konserwatora.
Będą zmiany dla kierowców
Stołeczni drogowcy przekazali, że zamontują jeszcze barierkę na wyspie dzielącą jezdnie. Już w najbliższą środę - 29 lipca, około godziny 8 otwarty zostanie pasy bliżej budynków. Prace natomiast będą toczyć się na prawym pasie na nitce przy ślimakach.
"Kierowcy przejadą trzema pasami: dwoma przy budynkach i jednym przy ślimakach. Nie będzie już tymczasowej sygnalizacji" - powiadomił ZDM.
Wszystkie pasy ruchu wrócą w sobotę, 1 sierpnia. Wtedy kierowcy ponownie przejadą dwoma pasami po stronie budynków i dwoma przy ślimakach.