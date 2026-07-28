Śródmieście Drogowcy kończą prace przy Moście Poniatowskiego

Remont wiaduktu mostu Poniatowskiego Źródło wideo: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: ZDM

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"Wisłostrada została zwężona w czasie remontu wiaduktu Mostu Poniatowskiego. Pracujemy od przystanku kolejowego PKP Powiśle do Wisłostrady. Wymieniamy elementy betonowe i kamienne, a także zabezpieczamy mury oporowe" - podał Zarząd Dróg Miejskich, zaznaczając, że wiadukt jest zabytkowy, dlatego prace toczą się pod opieką konserwatora.

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Będą zmiany dla kierowców

Stołeczni drogowcy przekazali, że zamontują jeszcze barierkę na wyspie dzielącą jezdnie. Już w najbliższą środę - 29 lipca, około godziny 8 otwarty zostanie pasy bliżej budynków. Prace natomiast będą toczyć się na prawym pasie na nitce przy ślimakach.

"Kierowcy przejadą trzema pasami: dwoma przy budynkach i jednym przy ślimakach. Nie będzie już tymczasowej sygnalizacji" - powiadomił ZDM.

Wszystkie pasy ruchu wrócą w sobotę, 1 sierpnia. Wtedy kierowcy ponownie przejadą dwoma pasami po stronie budynków i dwoma przy ślimakach.