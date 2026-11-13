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Śródmieście

Po Wisłostradzie jednym pasem. Nocne zmiany przed wjazdem do tunelu

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Prace będą prowadzone przed tunelem Wisłostrady
Tunel Wisłostrady (wideo ilustracyjne)
Źródło wideo: Dawid Krysztofiński /tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: UM Warszawa
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Drogowcy dokończą remont odcinka Wisłostrady tuż przed wjazdem do tunelu. Jezdnia w kierunku Mokotowa zostanie zwężona do jednego pasa. Utrudnienia będą występować wyłącznie przez cztery noce. Pierwsze rozpoczną się w poniedziałek wieczorem.

Kierowcy jeżdżą już po nowej nawierzchni, a przed wjazdem do tunelu Wisłostrady są nowe dysze systemu zapobiegającego oblodzeniu. Teraz drogowcy na wyremontowanej jezdni Wybrzeża Kościuszkowskiego wymienią dylatacje.

Prace będą prowadzone na jezdni Wisłostrady w kierunku Mokotowa, pomiędzy Karową a wjazdem do tunelu. Roboty zostały zaplanowane na cztery noce: początek w poniedziałek, 16 listopada wieczorem, a koniec w piątek, 20 listopada rano. Utrudnienia należy się spodziewać w godzinach od 20 do 5. W dzień kierowcy przejadą po wszystkich pasach.

Zwężona Wisłostrada

Jak w trakcie nocnych prac pojadą kierowcy? Jezdnia Wisłostrady, w kierunku Mokotowa, od Karowej do wjazdu do tunelu będzie zwężona do jednego pasa.

Drogowcy najpierw zamkną dwa pasy bliżej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, a w kolejne noce przeniosą się na dwa pasy bliżej Wisły. W obu etapach na Wisłostradzie przed skrzyżowaniem z Karową będzie zamknięty lewy pas.

Wjazd i wyjazd z Karowej na Wisłostradę będą otwarte.

Prace są prowadzone na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich. 

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Remonty i utrudnienia w WarszawieRemonty drógUtrudnienia w ruchuWarszawa
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