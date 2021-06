Odbudowa Pałacu Saskiego: zaczęły się prace nad projektem... ustawy

Prezydent Andrzej Duda powołał zespół, którego zadaniem będzie opracowanie projektu ustawy dotyczącej odbudowy Pałacu Saskiego. Celem aktu prawnego ma być formalne rozpoczęcie prac przy odtworzeniu historycznej budowli. Kancelaria prezydenta informuje, że projekt ma być gotowy do końca czerwca.

Informację o decyzji Andrzeja Dudy dotyczącej rozpoczęcia prac legislacyjnych nad projektem ustawy w sprawie odbudowy Pałacu Saskiego przekazała we wtorek po południu Grażyna Ignaczak-Bandych, szefowa Kancelarii Prezydenta RP. Wyjaśniła, że prezydent chce, by projekt ustawy został przygotowany do końca czerwca. Po tym terminie zostałby złożony w Sejmie.