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Śródmieście

Nowy asfalt na Wisłostradzie i Grójeckiej. Naprawią też trasę uszkodzoną przez pożar

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Fragment trasy S8 przejdzie remont (zdjęcie ilustracyjne)
Remont torowiska na ulicy Stawki
Źródło wideo: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: ZDM
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Drogowców czeka pracowity weekend. Nowy asfalt pojawi się na Wisłostradzie na Powiślu i na Grójeckiej przy Bitwy Warszawskiej 1920 r. Naprawiony zostanie też fragment Trasy Łazienkowskiej, uszkodzony po pożarze autobusu. Z kolei na Puławskiej rozpocznie się kolejny etap remontu torów.

W weekend drogowcy będą asfaltowali jezdnię Wisłostrady w kierunku Mokotowa, od Grodzkiej do tunelu. Jezdnia zamknięta zostanie w piątek, 21 sierpnia, o godzinie 20.

Jak w czasie frezowania pojadą kierowcy? Od Grodzkiej do tunelu dostępna będzie jedna jezdnia w obu kierunkach. W stronę Bielan będą dwa pasy, w kierunku Mokotowa - jeden.

Już od Sanguszki będzie zamknięty lewy pas jezdni w stronę Mokotowa, przed skrzyżowaniem z Grodzką będzie zamknięty środkowy pas. Otwarte będą dwa: prawy do skrętu w Grodzką i lewy, którym kierowcy przejadą na sąsiednią jezdnię. Powrót na właściwą jezdnię będzie za ulicą Karową. Do tunelu kierowcy dojadą jednym pasem. Dalej będą już wszystkie. Nadal nie będzie skrętu z jezdni w kierunku Bielan na Grodzką - przed ulicą Boleść jest zawrotka.

Asfaltowanie na Wisłostradzie
Asfaltowanie na Wisłostradzie
Źródło zdjęcia: Infoulice Warszawa

Można też ominąć prace. Zalecany objazd poprowadzi przez Most Łazienkowski lub Poniatowskiego do Wału Miedzeszyńskiego, Wybrzeżem Szczecińskim i Helskim do Mostu Gdańskiego. Kierowcy mogą ominąć utrudnienia także ulicą Krasińskiego przez Plac Wilsona, do Mickiewicza, Andersa i Trasy Łazienkowskiej. Można też skierować się na trasę, prowadzącą ulicami: Sanguszki, Konwiktorską, Muranowską, Andersa i Marszałkowską do Alej Jerozolimskich, a następnie zjazd z wiaduktu Mostu Poniatowskiego na Wisłostradę. Przejechać można również ulicą Dobrą, Solec i Ludną.

Jakie będą zmiany na okolicznych ulicach? Wyjazd z Grodzkiej na Wisłostradę będzie jednym pasem w lewo i jednym w prawo. Nie będzie wyjazdu Nowym Zjazdem na Wisłostradę, kierowcy skręcą w ulicę Dobrą. Drogowcy zamkną też dojazd Dobrą do Nowego Zjazdu - tu kierowcy skręcą w Mariensztat. Na Browarnej przy Karowej i Gęstej staną zakazy parkowania, także na miejscach postojowych.

Linie: 106, 118, N16 i WAKACJE zmienią trasy. Z kolei autobusy 185 pojadą jak zwykle, ale nie zatrzymają się na remontowanym fragmencie.

Nowa nawierzchnia będzie gotowa w poniedziałek, 24 sierpnia, o godzinie 5.

Ostatnia warstwa asfaltu na Grójeckiej

Prace są częścią budowy tramwaju do Dworca Zachodniego. Na Grójeckiej drogowcy ułożą ostatnią warstwę asfaltu. Roboty zaczną się w piątek o godzinie 21, a po nowej nawierzchni kierowcy pojadą najpóźniej w niedzielę, 23 sierpnia, o godzinie 23.

Drogowcy zamkną jezdnię Grójeckiej w stronę Alei Krakowskiej, od Baśniowej do skrzyżowania z Bitwy Warszawskiej 1920 r.

Kierowcy ominą utrudnienia Kopińską, Białobrzeską i Bitwy Warszawskiej 1920 r. Od strony Alej Jerozolimskich objazd wyznaczono Sokołowskiego "Grzymały" do Białobrzeskiej i Bitwy Warszawskiej 1920 r.

Weekendowe asfaltowanie Grójeckiej
Weekendowe asfaltowanie Grójeckiej
Źródło zdjęcia: Infoulice Warszawa

Gdzie nie przejadą kierowcy w czasie prac? Zamknięty będzie lewy pas Grójeckiej przed i za skrzyżowaniem z Kopińską, a od Radomskiej do Baśniowej kierowcy pojadą jednym pasem. Na Baśniowej od Grójeckiej do pierwszej drogi poprzecznej będzie ruch tylko w jednym kierunku - do Dorotowskiej. Kierowcy nie wyjadą Baśniową do Grójeckiej. Z kolei na Wawelskiej przed Grójecką będzie zamknięty jeden z dwóch pasów, z których można skręcić w lewo.

Autobusy linii: 191, N38, N43 i N88 zmienią trasy w jednym kierunku. Linie 191 w kierunku Regulskiej i N43 w stronę Chomiczówki pojadą Kopińską, Sokołowskiego "Grzymały" do Alej Jerozolimskich i swoich stałych tras. Autobusy nocne N38 do P+R Al. Krakowska i N88 na Plac Szwedzki ominą utrudnienia Białobrzeską i Bitwy Warszawskiej 1920 r. do Grójeckiej.

Naprawa jezdni w Alei Stanów Zjednoczonych

W nocy z piątku na sobotę drogowcy rozpoczną dwudniową naprawę nawierzchni Alei Stanów Zjednoczonych, uszkodzoną po pożarze autobusu.

Prace zostały podzielone na dwa etapy. W sobotę, 22 sierpnia, prace będą na pasie bliżej ekranów akustycznych. Jakie będą zmiany w ruchu? Zamknięty będzie prawy pas, kierowcy nie skręcą też w ulicę Saską w stronę Gocławia. Z kolei do Bora-Komorowskiego kierowcy dojadą ulicami: Urugwajską, Lizbońską i Afrykańską lub Wałem Miedzeszyńskim i Afrykańską. Tymczasowo zostanie zlikwidowany buspas na trasie pomiędzy Wałem Miedzeszyńskim a Saską. Przy robotach będzie ograniczenie prędkości do 50 km/h.

Naprawią jezdnię Alei Stanów Zjednoczonych
Naprawią jezdnię Alei Stanów Zjednoczonych
Źródło zdjęcia: Infoulice Warszawa

Kolejny etap rozpocznie się w niedzielę, 23 sierpnia. Jak pojadą kierowcy? Przejadą prawym pasem i znowu skręcą w Saską. Zamknięte będą dwa pasy: lewy i środkowy. Nadal nie będzie buspasa, a kierowców będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 50 km/h.

Po zakończeniu wymiany nawierzchni będzie jeszcze wygrodzony fragment prawego pasa przy ekranach, ale kierowcy będą mogli skręcić w Saską.

Remont torów na Puławskiej

Tramwajarze remontują tory na Puławskiej od pętli Metro Wilanowska do pętli Wyścigi. Zwęzili o jeden pas jezdnię w stronę Ursynowa, od Alei Wilanowskiej do węzła z Rzymowskiego. Po tygodniu prac, w niedzielę, 23 sierpnia, tramwajarze otworzą połączenie z Puławską.

W poniedziałek, 24 sierpnia, roboty przeniosą się na skrzyżowanie Alei Wilanowskiej i Alei Niepodległości. Na jakie zmiany w ruchu powinni przygotować się kierowcy? Zamknięte będą przejazdy przez tory tramwajowe na skrzyżowaniu Puławskiej z Aleją Wilanowską i Aleją Niepodległości. Z Puławskiej od Piaseczna kierowcy nie skręcą w lewo w Aleję Wilanowską lub w Aleję Niepodległości. Z obu stron Alei Wilanowskiej kierowcy wyjadą tylko w prawo. Z Alei Niepodległości nie będzie skrętu w lewo w Aleję Wilanowską i w Puławską.

Remont torów na Puławskiej – od poniedziałku kolejny etap
Remont torów na Puławskiej – od poniedziałku kolejny etap
Źródło zdjęcia: Infoulice Warszawa

Objazd dla jadących Puławską i Aleją Wilanowską od Doliny Służewieckiej będzie prowadził do Domaniewskiej - w czasie robót na skrzyżowaniu będzie można skręcić w lewo. Dodatkowo na Puławskiej będzie można skręcić w prawo w Aleję Wilanowską z dwóch pasów, do jazdy prosto będą trzy pasy. Na Puławskiej w stronę Ursynowa, za skrzyżowaniem z Aleją Wilanowską, będzie tymczasowa zawrotka w stronę centrum - do zawracania będą dwa pasy.

Po otwarciu Alei Lotników na podstawowe trasy wrócą autobusy linii: 189, 193, 317, 401, 402, N01 i N33. Tramwaje nadal nie będą jeździły od pętli Metro Wilanowska do pętli Wyścigi. Linie 4 i 10 dojeżdżają do pętli przy stacji metra Wilanowska.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Remonty i utrudnienia w WarszawieRemonty drógKomunikacja Miejska
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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