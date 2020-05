Pożar samochodów przy jednym z hoteli na Chmielnej

Jak przekazał reporter tvnwarszawa.pl Tomasz Zieliński do pożaru doszło po godzinie 13 w podwórzu hotelu przy Chmielnej 7. - Stała tam zaparkowana przodem do budynku honda i to najpierw ten samochód zaczął się palić. Potem ogień z hondy przeniósł się na stojącego obok busa marki Volkswagen - relacjonował.