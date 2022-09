Pożar mieszkania na 10. piętrze bloku. Dwie osoby musiały uciekać na dach

W czwartek wieczorem w bloku przy ulicy Wilanowskiej na Powiślu doszło do pożaru. Płonęło mieszkanie na 10. piętrze. Ogień przedostał się także na elewację budynku. Dwie osoby musiały uciekać na dach. - Zadymienie na klatce schodowej nie pozwalało, by przeszły na dół - wyjaśnił nam strażak uczestniczący w akcji.

O pożarze mieszkania przy Wilanowskiej dowiedział się reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz. Potwierdził to kapitan Michał Skrzypa ze stołecznej straży pożarnej.

- Mamy do czynienia z pożarem mieszkania na dziesiątym piętrze. W momencie naszego przyjazdu był już całkowicie rozwinięty, ogień wychodził oknem. W tej chwili widzę, że sytuacja w mieszkaniu jest już w miarę opanowana, ale pożar objął także elewację bloku - opisał nam po godzinie 20 strażak. I dodał, że strażacy kontynuują akcję gaśniczą. - Na ten moment nie wiemy jeszcze, czy ktoś został poszkodowany - przekazał Skrzypa.

W akcji przeszkadzały drzewa i słupki

Jak relacjonował Artur Węgrzynowicz, ogień pojawił się na ostatnim piętrze. - Strażacy mieli utrudnioną akcję, ich działania ograniczały drzewa, przez które musieli się przedrzeć, by postawić podnośniki. Ostatecznie udało im się to zrobić - mówił. I dodał, że spory fragment elewacji budynku w wyniku pożaru odpadł z budynku.

Drzewa nie były jedyną przeszkodą, jaką musieli pokonać strażacy. - Blok znajduje się wewnątrz osiedla. Mimo że prowadzi do niego droga, to jest na niej szlaban. Strażacy musieli przy chodniku wyłamać dwa słupki, aby ich wozy mogły wjechać na parking i dalej, by prowadzić swoje działania - dowiedział się Węgrzynowicz. Na tym problemów nie koniec. - Żeby podjechać pod blok, w którym się paliło, już na parkingu musieli użyć wyciąć trzy kolejne słupki. A na koniec musieli je zabezpieczyć, żeby samochody mogły po nich przejechać, nie rozrywając przy okazji opon. W użyciu były ciężki młot i piła - wyjaśniał Węgrzynowicz.