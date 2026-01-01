Pożar choinki na placu Zamkowym. "Efekt wystrzałów petard i fajerwerków"

Warszawa powitała Nowy Rok Źródło: TVN24

Na placu Zamkowym wiele osób świętowało nadejście Nowego Roku. W kulminacyjnym momencie uwagę zebranych przyciągnął dym unoszący się znad 27-metrowej choinki, która znajduje się tuż obok Zamku Królewskiego.

- Osiemnaście minut po północy wpłynęło do nas zgłoszenie o tym, że tli się choinka - informuje kapitan Paweł Baran z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Na miejsce wysłano jeden zastęp i sześciu strażaków. -Po dojeździe okazało się, że doszło do zaprószenia ognia. Podano jeden prąd gaśniczy wody. Pożar udało się zlikwidować. Pracownik dyżurny Zamku Królewskiego odłączył zasilanie choinki przed naszymi działaniami. Udało się ją uratować - relacjonuje strażak.

Na miejscu byli obecni także policjanci. - To efekt wystrzałów petard i fajerwerków. Doprowadziły one do zaprószenia ognia na samym czubku choinki. Pożar został opanowany i ugaszony. Nikomu nic się nie stało - podkreśla podkomisarz Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji.

Spokojna sylwestrowa noc

- Względem poprzednich lat było bardzo spokojnie. Nie odnotowaliśmy większych akcji, były pojedyncze wyjazdy związane z pożarami w betonowych koszach na śmieci przy chodnikach, gdzie wrzucano wypalone materiały pirotechniczne - podsumowuje sylwestrową noc kapitan Baran.

Policjanci także oceniają, że powitanie Nowego Roku w stolicy odbyło się bezpiecznie. - Wszystkie imprezy sylwestrowe odbyły się bez zakłóceń, nie doszło do pożarów - informuje podkomisarz Wiśniewski. Jak dodaje, mimo intensywnych opadów śniegu, nie było poważnych utrudnień w ruchu drogowym i kolejowym.

