Śródmieście

Pożar choinki na placu Zamkowym. "Efekt wystrzałów petard i fajerwerków"

Choinka na placu Zamkowym (zdj. ilustracyjne)
Warszawa powitała Nowy Rok
Źródło: TVN24
Po północy na placu Zamkowym zapaliła się choinka. Policja nie ma wątpliwości, że do zaprószenia ognia doszło z powodu wystrzałów fajerwerków i petard. Nikt nie ucierpiał.

Na placu Zamkowym wiele osób świętowało nadejście Nowego Roku. W kulminacyjnym momencie uwagę zebranych przyciągnął dym unoszący się znad 27-metrowej choinki, która znajduje się tuż obok Zamku Królewskiego.  

- Osiemnaście minut po północy wpłynęło do nas zgłoszenie o tym, że tli się choinka - informuje kapitan Paweł Baran z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Na miejsce wysłano jeden zastęp i sześciu strażaków. -Po dojeździe okazało się, że doszło do zaprószenia ognia. Podano jeden prąd gaśniczy wody. Pożar udało się zlikwidować. Pracownik dyżurny Zamku Królewskiego odłączył zasilanie choinki przed naszymi działaniami. Udało się ją uratować - relacjonuje strażak.

Na miejscu byli obecni także policjanci. - To efekt wystrzałów petard i fajerwerków. Doprowadziły one do zaprószenia ognia na samym czubku choinki. Pożar został opanowany i ugaszony. Nikomu nic się nie stało - podkreśla podkomisarz Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji.

Spokojna sylwestrowa noc

- Względem poprzednich lat było bardzo spokojnie. Nie odnotowaliśmy większych akcji, były pojedyncze wyjazdy związane z pożarami w betonowych koszach na śmieci przy chodnikach, gdzie wrzucano wypalone materiały pirotechniczne - podsumowuje sylwestrową noc kapitan Baran.

Policjanci także oceniają, że powitanie Nowego Roku w stolicy odbyło się bezpiecznie. - Wszystkie imprezy sylwestrowe odbyły się bez zakłóceń, nie doszło do pożarów - informuje podkomisarz Wiśniewski. Jak dodaje, mimo intensywnych opadów śniegu, nie było poważnych utrudnień w ruchu drogowym i kolejowym.

Powitanie Nowego Roku na placu Zamkowym (zdjęcie ilustracyjne)
Zakaz fajerwerków w sylwestra? Warszawa przygląda się Krakowowi
Apelują o rezygnację z fajerwerków podczas zabaw sylwestrowych
"Huczna zabawa nie jest warta traumy zwierząt"
Fajerwerki [zdjęcie ilustracyjne]
Nie będą sprzedawać fajerwerków na miejskim targowisku
Okolice
OGLĄDAJ: Powitaj z nami Nowy Rok. Oglądaj TVN24
Nowy Rok

Powitaj z nami Nowy Rok. Oglądaj TVN24

Nowy Rok
Autorka/Autor: kk/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Straż pożarna Sylwester Pożary Policja
