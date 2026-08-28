Zlikwidują rowerowy teleport, zabiorą jeden pas kierowcom

Ścieżka urywa się na placu Bankowym Źródło wideo: tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: UM Warszawa

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Jak przypominają drogowcy, na przełomie 2025 i 2026 roku została zakończona budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Andersa. Można nią wygodnie przejechać od Dworca Gdańskiego do ulicy Nowolipki.

Tutaj jednak szlak się urywa, bo droga odbija w prawo. Prosto podróż można kontynuować: albo nielegalnie - po chodniku tuż pod oknami policjantów ze stołecznej komendy i przez ruchliwy placyk koło kina Muranów, albo niebezpiecznie - ulicą po jednym pasie z autami. Ścieżka "wraca" dopiero po przekroczeniu Alei "Solidarności". W przyszłym roku irytujący teleport ma zniknąć.

Ścieżka, drzewa i dodatkowe miejsca parkingowe

Zarząd Dróg Miejskich zapowiedział budowę brakującego odcinka dwukierunkowej drogi dla rowerów po zachodniej stronie Andersa. Wyremontowany zostanie również chodnik wzdłuż trasy. W pasie zieleni przybędzie prawie 40 drzew - kasztanowców, klonów i jesionów.

Drogowcy zapowiedzieli też nowe miejsca parkingowe. Pas postojowy zostanie wyznaczony na jezdni na odcinku Anielewicza - Nowolipki. Nie zmieni się liczba pasów, ale będą nieco węższe. Dziś mają po 4,5 metra szerokości, po zmianach będzie po 3,25 metra, czyli wciąż wystarczająco dla aut osobowych i autobusów.

Wizualizacja ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Andersa Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Policyjny parking zostaje, ronda nie będzie

Natomiast, aby zmieścić ścieżkę na odcinku bliżej Placu Bankowego, drogowcy zlikwidują prawoskręt w Aleję "Solidarności", co oznacza, że z trzech pasów zostaną dwa. Policjanci stracą pas, który służy do skrętu na parking przed wejściem głównym do Pałacu Mostowskich (z przeciwnego kierunku).

Słynny parking wzdłuż budynku, gdzie każdego poranka funkcjonariusze układają samochodowego tetrisa, pozostaje bez zmian. Tutaj drogowcy nie mogą ingerować, bo teren należy do Komendy Stołecznej Policji. Wjazd i wyjazd również pozostają tam, gdzie są.

W ramach inwestycji przebudowane zostanie skrzyżowanie Andersa i Nowolipek. Ale nie powstanie rondo, którego chcieli drogowcy, a na które nie zgadzali się urzędnicy ratuszowego Biura Zarządzania Ruchem Drogowym. Ostatecznie zainstalowana zostanie sygnalizacja świetlna. Dzięki niej kierowcy jadący Nowolipkami zyskają możliwość skrętu w lewo, w stronę Żoliborza. Dziś mogą jedynie skręcić w prawo.

Na ulicy Andersa, mniej więcej na wysokości bramy głównej do Ogrodu Krasińskich, wytyczone będzie przejście dla pieszych wraz z przejazdem rowerowym. Według urzędników zebry domagali się mieszkańcy oraz dzielnicowi radni.

Niecały rok na projektowanie i budowę

Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na bazie zatwierdzonej organizacji ruchu i wykonanie robót budowlanych. Na oferty drogowcy czekają do 17 września. Wybrany wykonawca będzie miał 10 miesięcy na wykonanie zadania.

W trybie "zaprojektuj & wybuduj" zrealizowano również pierwszy odcinek ścieżki na Andersa. Tak powstaje też żoliborski fragment trasy północ-południe - na ulicy Mickiewicza i Placu Wilsona. Umowa z wykonawcą została podpisana latem tego roku, trwa kompletowanie dokumentacji, a budowa ma ruszyć w 2027 roku. Zatem, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, obie inwestycje będą realizowane równolegle.

Co dalej? "W dłuższej perspektywie potrzebne jest też wzmacnianie tej trasy poprzez przebudowę jej najstarszych odcinków, w tym chociażby na Marszałkowskiej od ronda Dmowskiego do Placu Konstytucji" - zapowiadają drogowcy.