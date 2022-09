700 stanowisk w 49 punktach. Warszawa przygotowana na edukację zdalną dla uczniów z Ukrainy

Jeden z pierwszych punktów do edukacji zdalnej ratusz uruchomił w Pałacu Kultury i Nauki. Łącznie miasto przygotowało ich w całej Warszawie 49. Największy punkt znajduje się przy ulicy Towarowej.

- Wiele rodzin wybrało Warszawę na miejsce swojego życia i wiemy, że ani Warszawa, ani żadne inne miasto na świecie nie będzie w stanie przyjąć wszystkich chętnych uczniów. Mamy też świadomość, że nie każdy uczeń będzie u siebie dogodne warunki do łączenia się ze szkołą na Ukrainie. Bo nie ma laptopa, nie ma internetu. I dla takich uczniów przygotowujemy takie punkty - powiedziała wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska.

700 stanowisk do nauki zdalnej

Zaznaczyła, że strona ukraińska o tym dobrze wie. - Zresztą im również zależy na tym, że szczególnie uczniowie starszych klas, gdzie rodzice wiedzą, że jak po tej wojnie będą chcieli wracać na Ukrainę, by nie tracili edukacji, nie tracili roku - dodała.

Takich punktów edukacji zdalnej jest w Warszawie 49. Łącznie jest w nich prawie 700 stanowisk do nauki zdalnej. - Jeden z pierwszych takich punktów do edukacji zdalnej uruchomiliśmy w Pałacu Kultury i Nauki, a dokładnie w Pałacu Młodzieży. Później powstały kolejne - powiedziała Kaznowska. - Największym jest Centrum Edukacji i Rozwoju, który uruchomiliśmy przy ulicy Towarowej w siedzibie Aliorbanku. I to jest nasza wspólna inicjatywa - dodała.