"Początkowo odpad, potem surowiec, wreszcie symbol". Warszawa po wojnie powstała z gruzów

Po raz pierwszy na wystawie o odbudowie Warszawy gruzy stały się kluczowym elementem ekspozycji i punktem wyjścia koncepcji kuratorskiej. Pokazane zostaną pochodzące z kolekcji Muzeum Warszawy elementy rzeźb i architektury, kafle piecowe czy ceramika, a także materiały używane do odbudowy: cegły rozbiórkowe i gruzobeton. W kontekście historycznym osadzą je fotografie, grafiki, malarstwo, dokumenty archiwalne, mapy i infografiki oraz materiały audiowizualne (kroniki filmowe i nagrania historii mówionej), a we współczesności prace artystów, takie jak przygotowana specjalnie na wystawę praca Diany Lelonek czy rzeźba Moniki Sosnowskiej, stworzona z betonu i stali zbrojeniowej.

Miliony metrów sześciennych gruzu

Co stało się z ok. 22 milionami metrów sześciennych gruzu, które po wojnie pokrywały niemal całą Warszawę? Na to pytanie odpowie właśnie wystawa "Zgruzowstanie Warszawy 1945–1949".