Warszawa potrzebuje autokarów do przewozu uchodźców

"Codziennie wysyłamy setki osób w różne rejony Polski. Tylko minionej doby wyruszyły autokary do Serocka, Koszalina, Ostrowa Wielkopolskiego, Sosnowca, Płocka i Gdyni" - wylicza w komunikacie ratusz. I przypomina, że większość osób po przekroczeniu granicy podróżuje do Warszawy. "Wiemy jednak, że w całej Polsce są miasta i miejscowości, których mieszkańcy mają otwarte serca i chcą przyjąć ich również u siebie, gwarantując bardzo dobre warunki. Chcemy ich tam zawieźć, jednak Warszawa nie ma transportu międzymiastowego" - wskazują władze miasta.

WTP i prywatne firmy wspierają Ukrainę

Od początku akcji pomocowej wszystkie działania wspierane są przez Warszawski Transport Publiczny. Na Dworach Zachodnim i Wschodnim ustawiono autobusy MZA, pełniące funkcje całodobowego punktu informacyjnego i socjalnego, oznakowane w barwy ukraińskie. Autobusy zarówno spółki miejskiej, jak i operatorów prywatnych jeżdżą z darami pomiędzy dworcami, a punktami zbiórek i przewożą uchodźców do miejsc pobytu. Dotąd zrealizowano dziesiątki takich kursów, przewieziono kilka tysięcy uchodźców do miejsc noclegowych na terenie miasta, województwa, ale także dalej w Polskę. Całą akcję koordynują służby nadzoru ruchu Zarządu Transportu Miejskiego i przewoźników.

- Nie moglibyśmy przygotowywać wsparcia na taką skalę i w tak wysokim standardzie, gdyby nie ludzie, którzy sami chcą zaangażować się w pomoc – podkreśla w komunikacie Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. - To oczywiście oddolne odruchy solidarności warszawianek i warszawiaków, aktywność organizacji pozarządowych, bo bez was nie dalibyśmy rady. Ale ogromne podziękowania należą się także prywatnym firmom, które same zgłaszają się do nas z ofertą pomocy. A przedmioty tej pomocy są przeróżne – od udostępniania sprzętu RTV i AGD do punktów pobytowych, przez dostarczanie do nich pościeli, materacy, naczyń, odzieży, zabawek dla dzieci, aż po udostępnianie lokali, a także przewóz darów na Ukrainę – dodaje prezydent Trzaskowski.