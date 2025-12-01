Potrącenie pieszego przez tramwaj. "Przechodził w miejscu niedozwolonym"

Potrącenie pieszego w Alejach Jerozolimskich Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do wypadku doszło na wysokości ulicy Pankiewicza i dworca kolejowego Warszawa Śródmieście. - Do zdarzenia doszło kilka minut po godzinie 10. Pieszy przechodził przez tory w miejscu niedozwolonym. Został uderzony przez jadący tramwaj i stracił przytomność - poinformował Witold Urbanowicz, rzecznik Tramwajów Warszawskich.

Jak dodał, ratownikom medycznym udało się przywrócić jego funkcje życiowe. Następnie zabrano go do szpitala.

Informację o potrąceniu pieszego i jego reanimacji potwierdził także młodszy aspirant Paweł Siwek z Komendy Stołecznej Policji. Na miejscu policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku.

Potrącenie pieszego w Alejach Jerozolimskich Potrącenie pieszego w Alejach Jerozolimskich Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Potrącenie pieszego w Alejach Jerozolimskich Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Potrącenie pieszego w Alejach Jerozolimskich Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Potrącenie pieszego w Alejach Jerozolimskich Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Utrudnienia dla pasażerów

Pasażerów czekały utrudnienia w kursowaniu tramwajów. Nasz reporter Mateusz Mżyk ostrzegał, że początkowo ruch został zablokowany w obu kierunkach. Nieco później składy nie jeździły w kierunku placu Zawiszy.

Zarząd Transportu Miejskiego podał, że na trasy objazdowe zostały skierowane linie 7, 9, 22, 24 i 25. Ruch został przywrócony około godziny 11.15.

OGLĄDAJ: TVN24 HD