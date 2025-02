Potrącenie na Podwalu (zdj. ilustracyjne) Źródło: tvnwarszawa.pl

Na warszawskiej Starówce doszło do potrącenia pieszego. Pierwsi pomocy udzielili mężczyźnie strażnicy miejscy, którzy akurat patrolowali okolicę. "Wieczór niespodziewanie zakłócił huk i krzyki przerażonych przechodniów. Na pasach leżał potrącony mężczyzna" - relacjonuje straż miejska.

Do zdarzenia doszło w piątek, po godzinie 17. "Podczas kontroli taksówki strażnicy miejscy nagle usłyszeli huk i krzyki przerażonych przechodniów. Strażnicy natychmiast ruszyli w kierunku krzyków. Na miejscu zastali mężczyznę leżącego na przejściu dla pieszych. Od razu zabezpieczyli miejsce i sprawdzili jego stan - nie miał widocznych obrażeń" - relacjonuje straż miejska w komunikacie.

Strażnicy ustalili, że pieszego potrąciła kierująca toyotą. "Poszkodowany był w szoku i dopiero po chwili uświadomił sobie, co się stało. Powiedział strażnikom, że jest bardzo obolały" - informuje straż miejska.

Nie pozwolili jej odjechać

Funkcjonariusze wiedzieli, że poszkodowany może nie zdawać sobie sprawy z pełnych skutków wypadku, dlatego wezwali na miejsce karetkę pogotowia oraz policję. "Do czasu przyjazdu służb ustalili, że kierująca toyotą nie zauważyła pieszego na pasach i potrąciła go. W trakcie rozmowy próbowała nawet odjechać, tłumacząc, że się spieszy, jednak funkcjonariusze jej na to nie pozwolili" - opisuje sytuację formacja.

Po kilku minutach na miejsce przybyli ratownicy medyczni i przejęli opiekę nad mężczyzną. Gdy dotarła policja, strażnicy przekazali policjantom wszystkie informacje, a następnie wrócili do swoich zadań.

