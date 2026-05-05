Śródmieście Poszukiwany przyszedł do urzędu. Wizytę zakończył w areszcie

Zatrzymany mężczyzna poszukiwany na podstawie ENA Źródło: CBŚP

Do zatrzymania 36-latka doszło na terenie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Mężczyzna zgłosił się, by uzupełnić braki formalne we wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce.

Podczas załatwiania formalności został wylegitymowany przez funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin. Okazało się, że jego dane figurują w systemach jako osoby poszukiwanej przez stronę niemiecką na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania.

"Uzbek podejrzany jest o udział w grupie przestępczej zajmującej się organizowaniem nielegalnej migracji cudzoziemców z różnych krajów na teren Niemiec" - informuje Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie.

Tymczasowy areszt

Funkcjonariusze przewieźli go do siedziby warszawskiej prokuratury okręgowej, gdzie kontynuowane były czynności procesowe.

"Postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie zastosowano wobec obywatela Uzbekistanu tymczasowy areszt na okres siedmiu dni" - czytamy w komunikacie.

