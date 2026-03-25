"Porzucił walizkę i zaczął uciekać". Pościg na Dworcu Centralnym

Policjanci zatrzymali poszukiwanego Brytyjczyka Źródło: KRP Warszawa I

W ubiegłym tygodniu policjanci ze Śródmieścia namierzyli osobę poszukiwaną przez wymiar sprawiedliwości.

"Pochodzący z Wielkiej Brytanii 38-letni mężczyzna od grudnia ubiegłego roku ukrywał się w Warszawie, chcąc uniknąć zasądzonej wcześniej kary 16 miesięcy pozbawienia wolności. W przeszłości został skazany przez polski wymiar sprawiedliwości za znęcanie się nad bliską osobą" - poinformował młodszy aspirant Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji.

Pościg na dworcu

Policjanci ustalili, że poszukiwany planuje wyjechać pociągiem z Warszawy. 38-latka zauważyli na Dworcu Centralnym, w okolicy kas biletowych. "Ten zdał sobie sprawę ze swojego położenia, porzucił walizkę i zaczął uciekać" - opisał Pacyniak.

Po pieszym pościgu został zatrzymany i zakuty w kajdanki.

Mężczyzna trafił na komendę przy ulicy Wilczej. Po zakończeniu czynności został przetransportowany do placówki penitencjarnej, gdzie odbędzie zasądzoną wcześniej karę.

Policjanci zatrzymali poszukiwanego Brytyjczyka Źródło: KRP Warszawa I

Opracowała Magdalena Gruszczyńska