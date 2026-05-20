Śródmieście Porsche miało inne numery rejestracyjne z przodu i z tyłu Oprac. Alicja Glinianowicz |

Straż miejska z nowym smogowozem Źródło wideo: Straż miejska / UM Warszawa Źródło zdj. gł.: Straż miejska

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło w niedzielę, około godziny 13. Strażnicy miejscy, którzy patrolowali rejon Powiśla, w tym ulicy Lipowej, gdzie po jednej stronie obowiązuje zakaz zatrzymywania, zauważyli nieprzepisowo zaparkowane Porsche.

Numery rejestracyjne różniły się z przodu i z tyłu

"Dokumentując wykroczenie, funkcjonariusze odkryli szczegół, który odmienił charakter tej interwencji. Numery rejestracyjne z przodu i z tyłu pojazdu… różniły się jedną literką. Ktoś nakleił na przednią tablicę czarną taśmę, w taki sposób, by litera 'G' zamieniła się w literę 'O'"- opisała straż miejska.

W związku z podejrzeniem fałszerstwa lub posługiwania się nieprawdziwymi numerami rejestracyjnymi, o sprawie została zawiadomiona policja.

Zapytaliśmy Komendę Rejonową Policji Warszawa I o zdarzenie. Młodszy aspirant Jakub Pacyniak, rzecznik śródmiejskiej policji potwierdził nam, że prowadzone są czynności w tej sprawie.

- Potwierdzamy, że jesteśmy w posiadaniu informacji dotyczących takiego zdarzenia. Zbierany jest materiał dowodowy - przekazał.

Zaparkowane nieprzepisowo auto miało przerobione tablice rejestracyjne Źródło zdjęcia: Straż miejska