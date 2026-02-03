Ponad 200 szkół na Mazowszu odwołało lekcje

Wiceprezydentka Warszawy o zamkniętych szkołach Źródło: TVN24

Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że we wtorek zajęcia odwołało w sumie w 549 szkołach, w tym w 217 placówkach na Mazowszu.

"W części placówek dyrektorzy organizują edukację zdalną oraz zajęcia opiekuńcze" - przekazał resort we wpisie na platformie X.

Zajęcia nie odbywają się we wtorek między innymi w Szkole Podstawowej numer 3 w Sulejówku (powiat miński). Urząd miasta poinformował w mediach społecznościowych, że zostały one zawieszone z uwagi na awarię szkolnej sieci ciepłowniczej.

33 szkoły w stolicy zawiesiły zajęcia

Dzień wcześniej na Mazowszu odwołano lekcje w 175 szkołach. Wśród nich 46 placówek znajdowało się na terenie Warszawy.

Rzeczniczka stołecznego ratusza Monika Beuth przekazała, że we wtorek uczniowie 33 szkół pozostali w domach. Zapowiedziała, że w środę mają być zamknięte trzy szkoły, ale ta liczba może się zmienić. Ich dyrektorzy podejmują decyzję w zależności od sytuacji.

Ostrzeżenia przed silnym mrozem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował, że w znacznej części kraju nadal obowiązują ostrzeżenia przed silnymi mrozami. Alert drugiego stopnia dla Mazowsza obowiązywał do godziny 10 na terenie powiatów: ostrołęckiego, ostrowskiego, wyszkowskiego, wołomińskiego, węgrowskiego, sokołowskiego, siedleckiego, łosickiego, mińskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, grójeckiego, garwolińskiego, kozienickiego, białobrzeskiego, przysuskiego, szydłowieckiego, radomskiego, zwoleńskiego, lipskiego.

Temperatura w dzień może wynieść minus 15 stopni Celsjusza, a w nocy minus 17 stopni Celsjusza. Odczucie zimna będzie potęgować wiatr o średniej prędkości 5-20 kilometrów na godzinę.

Temperatura w szkołach - co mówią przepisy

Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, temperatura powinna wynosić co najmniej 18 st. C. Jeżeli nie jest możliwe zapewnienie takiej temperatury, dyrektor zawiesza zajęcia na czas oznaczony, powiadamiając o tym organ prowadzący.

Dyrektor może też, za zgodą organu prowadzącego, zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi minus 15 st. C lub jest niższa. Może także zawiesić zajęcia, jeśli wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

Postepowanie zawieszające zajęcia w szkole Źródło: Kuratorium Oświaty w Warszawie

O zawieszeniu zajęć organ prowadzący lub dyrektor ma zawiadomić organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Jeżeli zawieszenie zajęć trwa dłużej niż dwa dni, dyrektor ma obowiązek zorganizować naukę z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia zdalne muszą rozpocząć się najpóźniej trzeciego dnia od zawieszenia i mogą odbywać się zarówno dzięki systemowi udostępnionemu przez ministra edukacji, jak i poprzez inne narzędzia komunikacji elektronicznej, aby zapewnić uczniom kontynuację nauki.

