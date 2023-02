Ponad 17 tysięcy uczniów z Ukrainy w warszawskich szkołach

Dołączają do istniejących klas

W związku z wybuchem wojny za naszą wschodnią granicą do przedszkoli i szkół na terenie Warszawy dołączyło ponad 17 tysięcy dzieci i młodzieży z Ukrainy. Ponad 14 tysięcy z nich uczęszcza do miejskich placówek oświatowych, z czego ponad trzy tysiące do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, blisko 10 tysięcy do szkół podstawowych, a nieco ponad tysiąc do szkół ponadpodstawowych.