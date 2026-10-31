Śródmieście Syrenka znów oblana farbą, sprawa w prokuraturze Magdalena Gruszczyńska |

Pomnik Syreny oblany białą farbą Źródło wideo: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

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Na miejsce pojechał Mateusz Mżyk, reporter tvnwarszawa.pl. - Pomnik oblano czymś w rodzaju białej farby lub gruntem pod malowanie. Substancja nie ma zapachu. Najbardziej zabrudzona jest dolna część posągu, ale odpryski widać też na powierzchni fontanny - opisał nasz reporter.

Policyjne oględziny

O szczegóły zapytaliśmy policję. 19 października około godziny 12.30 warszawscy policjanci otrzymali zgłoszenie z Zarządu Terenów Publicznych.

- Na miejscu policja wykonała szereg czynności, między innymi przeprowadzone zostały oględziny. Materiały przekazano do prokuratury, celem wszczęcia śledztwa z artykułu 108 ustawy o ochronie zabytków - poinformował mł. asp. Kacper Wojteczko ze śródmiejskiej policji.

Art. 108. 1. Kto niszczy lub uszkadza zabytek, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Ustawa o ochronie zabytków

Farba od aktywistek

To nie pierwszy raz kiedy Pomnik Syreny został oblany farbą.

Do takiego czynu doszło na przykład w marcu 2024 roku. Wtedy dwie aktywistki Ostatniego Pokolenia uszkodziły rzeźbę syreny, nieckę fontanny i cokół, oblewając pomnik pomarańczową farbą. Pomnik jest wpisany do rejestru zabytków województwa mazowieckiego.

Proces w tej sprawie ruszył w maju 2025 roku.

Prokuratura podkreśliła, że swoim czynem kobiety spowodowały straty o łącznej wartości 361 607,36 złotego. Zaznaczyła, że wysokość tej kwoty została wyliczona na podstawie danych mazowieckiego konserwatora zabytków i opinii biegłego z zakresu kamieniarstwa, a także jednostki odpowiedzialnej za opiekę nad rzeźbą i jej konserwację.