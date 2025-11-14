Logo TVN Warszawa
Śródmieście

Mobilne płuca trafią do 30 miejscowości. Pokażą poziom smogu

Kampania "Zobacz czym oddychasz" Polskiego Alarmu Smogowego
Polski Alarm Smogowy o kampanii "Zobacz czym oddychasz"
Źródło: TVN24
Zanieczyszczenia powietrza nie widać, przeważnie nie czuć, więc jest to bardzo lekceważone - podkreślił Piotr Siergiej z Polskiego Alertu Smogowego. Jego organizacja postanowiła unaocznić problem. Do 30 miejscowości trafią mobilne płuca, które wraz z zanieczyszczeniami powietrza zmienią swój kolor z białego na czarny.

Polski Alert Smogowy po raz siódmy rusza z kampanią "Zobacz czym oddychasz". - To instalacja mobilnych płuc, które będą jeździły po prawie 30 polskich miejscowościach - powiedział w piątek Piotr Siergiej, rzecznik prasowy Polskiego Alertu Smogowego. Płuca pojawią się w sumie w 13 województwach.

Data nie jest przypadkowa. 14 listopada to dzień czystego powietrza, a także symboliczny początek sezonu grzewczego. - Niestety nasze powietrze bardzo się pogorszy, bo tak wygląda sezon grzewczy w Polsce - zaznaczył. Płuca zbierają zanieczyszczenia, pokazując czym oddychamy na co dzień. - Zanieczyszczenia powietrza nie widać, przeważnie nie czuć, więc jest to bardzo lekceważone - podkreślił Siergiej.

Polski Alert Smogowy stara się, by instalacje trafiały do małych miejscowości, do wsi, w których nie ma pomiaru jakości powietrza. - W tych miejscowościach mamy najwyższe stężenia pyłów zawieszonych. Tam też jest najmniejsza świadomość tego problemu - zaznaczył.

Kampania "Zobacz czym oddychasz" Polskiego Alarmu Smogowego
Kampania "Zobacz czym oddychasz" Polskiego Alarmu Smogowego
Źródło: PAP/Rafał Guz

W Warszawie i małych miejscowościach

Jak przekazała Maria Wiśnicka z Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej w stołecznym ratuszu, w Warszawie płuca pojawią się w czterech miejscach, w czterech dzielnicach. - Płuca pozwolą zwrócić uwagę na kwestę jakości powietrza. Będą elementem, który zachęci do pogłębienia tematu, sprawdzenia jaka jest jakość powietrza i z czego to wynika, na co ma wpływ - wyjaśniła.

Zaznaczyła, że w zeszłym roku w Warszawie nie zostały przekroczone normy jakości powietrza, jeśli chodzi o substancje szkodliwe dla zdrowia. - To dzięki temu, że Warszawa wspiera mieszkańców w wymianie kopciuchów. Mamy czasem epizody smogowe, ale z roku na rok to powietrze jest coraz lepsze - podkreśliła.

Przez ostatnie dwa tygodnie płuca "pracowały" w Tarczynie. Jak wyglądają? - Niestety mają kolor szary. W sposób obrazowy wskazują, czym naprawdę oddychamy i przypominają, że najlepiej zacząć od swojego podwórka. Nie spalajmy odpadów, nie palmy mokrym drewnem, wykorzystujmy środki ekologiczne - zaapelowała Dorota Lenart z gminy Tarczyn.

Na co szkodzi smog?

Projekt "Zobacz czym oddychasz" jest realizowany m.in. we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. - Te płuca to jest jeden z lepszych przykładów budowania świadomości. Chcemy mieszkańcom powiedzieć, że czyste powietrze, to też nasza indywidualna sprawa - zaznaczył Marcin Podgórski, dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Z kolei Magdalena Zając z fundacji Rodzice dla Klimatu opowiedziała o wpływie zanieczyszczonego powietrza na zdrowie dzieci. - One jako najmniej odporne jednostki w społeczeństwie są najbardziej narażone na tego typu odziaływania. Na co szkodzi smog? Na układ oddechowy, układ krążeniowy, na neurony - wyliczyła. I dodała, że ma to smog ma wpływ na nowotwory.

Przytoczyła badania, według których kobiety w ciąży, przebywające w zanieczyszczonym powietrzu, rodzą dzieci o mniejszych obwodach główek i mniejszej masie ciała. - Te dzieci w przyszłości uczą się słabiej, zwłaszcza języków obcych i przedmiotów ścisłych - powiedziała Zając. - Organizując dzieciom życie w smogu sabotujemy starania rodziców, by zapewnić dzieciom jak najlepsze warunku do rozwoju - opowiadała.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Rekordowo niski poziom Wisły w rejonie Bulwarów Wiślanych
Wody w Wiśle było już tak mało, że zmienili punkt zero
Wisła w Warszawie z repliki Szkuty Oskar Kolberg
Zanieczyszczenie Wisły wzrosło w październiku pięciokrotnie
Alicja Glinianowicz
Wydatki Warszawy w 2025 roku
Na metro, Salę Kongresową, aulę koncertową. Wydatki Warszawy w 2025 roku

Autorka/Autor: mg/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Rafał Guz

Smogochrona środowiskaEkologiaZdrowie
