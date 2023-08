PAN chce zlikwidować Muzeum Ziemi, bo nie ma pieniędzy. Co z zabytkową siedzibą i cenną kolekcją?

Trwają przygotowania do likwidacji Muzeum Ziemi - poinformowała Polska Akademia Nauk. Pod znakiem zapytania stoi przyszłość dwóch zabytkowych budynków przy alei Na Skarpie, które zajmuje PAN: pałacyku Branickich i willi słynnego architekta Bohdana Pniewskiego. Cenne kolekcje dziedzictwa geologicznego, w tym szkielet słonia leśnego wydobyty w latach 60. w centrum Warszawy, wkrótce mogą trafić do Krakowa. PAN zapytana przez nas o powód zamknięcia muzeum nie ukrywa, że chodzi o pieniądze.

"Źle się dzieje…Polska Akademia Nauk chce sprzedać unikatowy zabytek - willę Pniewskiego położoną na skarpie warszawskiej, w której od powojnia znajduje się Muzeum Ziemi. PAN dąży do przeniesienia warszawskich kolekcji geologicznych do Krakowa i zamknięcia zbiorów muzealnych w magazynach" - podano w mediach społecznościowych inicjatywy "Tu było, tu stało", która zajmuje się warszawską przestrzenią miejską, w tym ochroną zabytków.

Petycja w obronie muzeum

"Będzie to katastrofalne posunięcie dla samego Muzeum, wszak nie mamy innego muzeum historii naturalnej, ale także dla samej willi, której los będzie niepewny, a sama willa, która ma wspaniałe wnętrza, po przejęciu przez prywatnego właściciela, zapewne zostanie zamknięta dla odwiedzających" - czytamy dalej we wpisie.

Plama krwi powstańca utrwalona w marmurze

"Prezes rozpoczął przygotowania do likwidacji Muzeum Ziemi"

O komentarz w tej sprawie zwróciliśmy się do Polskiej Akademii Nauk. Odpowiedzi udzieliła nam Anna Bracik z Biura ds. Komunikacji i Informacji Naukowej. Jak zaznaczyła w nadesłanym do naszej redakcji oświadczeniu, "Prezes Polskiej Akademii Nauk rozpoczął przygotowania do likwidacji Muzeum Ziemi w Warszawie przy alei na Skarpie 20/26 i przekazaniu zbiorów do muzeum funkcjonującego przy Instytucie Nauk Geologicznych PAN".