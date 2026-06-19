Śródmieście Poseł PiS jechał z pracownikiem Republiki. Zderzyli się z autem niemieckich dyplomatów Oprac. Katarzyna Kędra |

Zderzenie w centrum Warszawy. W jednym z aut poseł PiS Źródło wideo: tvn24.pl Źródło zdj. gł.: tvn24.pl

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"Pozdrawiamy z SOR-u na Wołoskiej ze szpitala MSWiA. Uczestniczyłem w poważnym wypadku drogowym wspólnie z kierowcą Republiki oraz redaktorem Sławkiem Jastrzębowskim. Później udałem się na głosowania. Jednak zdecydowałem się przebadać po namowach kolegów z parlamentu" - napisał w piątek na portalu X poseł PiS Norbert Kaczmarczyk.

Pozdrawiamy z SORu na Wołoskiej ze szpitala MSWiA. Uczestniczyłem w poważnym wypadku drogowym wspólnie z kierowcą Republiki oraz redaktorem Sławkiem Jastrzębowskim. Później udałem się na głosowania. Jednak zdecydowałem się przebadać po namowach kolegów z parlamentu. pic.twitter.com/WuaA3uLIej — Norbert Kaczmarczyk (@N_Kaczmarczyk) June 19, 2026

Policja: to kolizja

Do zdarzenia doszło w pobliżu Rotundy, u zbiegu Alej Jerozolimskich i Marszałkowskiej. Policjanci otrzymali informację o nim przed godziną 9. - To zdarzenie drogowe z udziałem trzech pojazdów: Mazdy, Peugeota i Forthinga. Policjanci zakwalifikowali je jako kolizję. Sprawca został ukarany mandatem karnym w wysokości dwóch tysięcy złotych - przekazał nam Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji. Jak dodał, kierowca ostatniego pojazdu był sprawcą zdarzenia.

Na zdjęciach, które otrzymaliśmy, widać, że jeden z samochodów (Mazda), który brał udział w kolizji, miał tablice dyplomatyczne. Jak udało nam się nieoficjalnie ustalić, to auto niemieckich dyplomatów. Forthingiem poruszali się z kolei poseł Norbert Kaczmarczyk, pracownik TV Republika Sławomir Jastrzębski i kierowca.

Kolizja z udziałem trzech aut przy Rotundzie Kolizja z udziałem trzech aut przy Rotundzie Źródło zdjęcia: tvn24.pl Kolizja z udziałem trzech aut przy Rotundzie Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl Kolizja trzech aut w pobliżu Rotundy Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl Kolizja z udziałem trzech aut przy Rotundzie Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl Kolizja z udziałem trzech aut przy Rotundzie Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl Kolizja z udziałem trzech aut przy Rotundzie Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl

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