62 interwencje i mandaty na ponad pięć tysięcy złotych
We wtorek policjanci przeprowadzili akcję "Bezpieczna Warszawa". W jej ramach kontrolowali główne ulice, centra handlowe, dworce i bazary. Przeprowadzili 62 interwencje, wylegitymowali 148 osób oraz skontrolowali 69 aut.
Ponad pięć tysięcy złotych mandatu
"Aby wyeliminować z ruchu potencjalne zagrożenia policjanci podczas kontroli drogowych sprawdzili trzeźwość 21 kierujących i nałożyli 21 mandatów karnych za popełnione wykroczenia na kwotę 5150 złotych. Pod lupę brali również kierowców świadczących usługi przewozu osób na aplikację. W wyniku tych działań zatrzymano jedno prawo jazdy i trzy dowody rejestracyjne" - przekazała Komenda Stołeczna Policji.
Stołeczni policjanci w swoich działaniach zwracali też uwagę na osoby mogące popełniać przestępstwa z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. "W tym przypadku za posiadanie środków odurzających zatrzymali cztery osoby" - poinformowali.