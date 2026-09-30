Śródmieście 62 interwencje i mandaty na ponad pięć tysięcy złotych Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Policyjna akcja "Bezpieczna Warszawa" Źródło wideo: KSP Źródło zdj. gł.: KSP

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We wtorek policjanci przeprowadzili akcję "Bezpieczna Warszawa". W jej ramach kontrolowali główne ulice, centra handlowe, dworce i bazary. Przeprowadzili 62 interwencje, wylegitymowali 148 osób oraz skontrolowali 69 aut.

Ponad pięć tysięcy złotych mandatu

"Aby wyeliminować z ruchu potencjalne zagrożenia policjanci podczas kontroli drogowych sprawdzili trzeźwość 21 kierujących i nałożyli 21 mandatów karnych za popełnione wykroczenia na kwotę 5150 złotych. Pod lupę brali również kierowców świadczących usługi przewozu osób na aplikację. W wyniku tych działań zatrzymano jedno prawo jazdy i trzy dowody rejestracyjne" - przekazała Komenda Stołeczna Policji.

Policyjna akcja "Bezpieczna Warszawa" Policyjna akcja "Bezpieczna Warszawa" Źródło zdjęcia: KSP Policyjna akcja "Bezpieczna Warszawa" Źródło zdjęcia: KSP Policyjna akcja "Bezpieczna Warszawa" Źródło zdjęcia: KSP Policyjna akcja "Bezpieczna Warszawa" Źródło zdjęcia: KSP Policyjna akcja "Bezpieczna Warszawa" Źródło zdjęcia: KSP Policyjna akcja "Bezpieczna Warszawa" Źródło zdjęcia: KSP Policyjna akcja "Bezpieczna Warszawa" Źródło zdjęcia: KSP

Stołeczni policjanci w swoich działaniach zwracali też uwagę na osoby mogące popełniać przestępstwa z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. "W tym przypadku za posiadanie środków odurzających zatrzymali cztery osoby" - poinformowali.