Śródmieście Ponad sto mandatów. Policyjna kontrola kierowców przewozów osób

Każdy kierowca taksówki na aplikację w Polsce musi już mieć polskie prawo jazdy Źródło wideo: Katarzyna Górniak/Fakty TVN Źródło zdj. gł.: KSP

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Policjanci warszawskiej drogówki w ramach działań "Bezpieczne przewozy" przeprowadzili w lipcu ponad 200 kontroli kierowców jeżdżących w tzw. taksówkach na aplikację.

Stołeczna policja przekazała, że wśród skontrolowanych osób, aż 22 nie miały uprawnień do jazdy, a czterech kierujących posługiwało się fałszywym prawem jazdy.

Kontrole przeprowadzone były wraz ze strażnikami granicznymi i pracownikami stołecznego ratusza.

Ponad sto mandatów

"W trakcie prowadzonych działań, w związku z ujawnionymi wykroczeniami drogowymi, policjanci nałożyli na kierujących 112 mandatów, a w 13 przypadkach sporządzili dokumentacje niezbędną do skierowania wniosku o ukaranie do sądu" - poinformowała KSP.

Funkcjonariusze zatrzymali również 59 dowodów rejestracyjnych i 10 praw jazdy, a 19 pojazdów zostało odholowanych.

Dwóch kierujących było nietrzeźwych, a trzech poszukiwanych. W stosunku do pięciu obcokrajowców, sporządzono wnioski o wszczęcie procedury deportacyjnej.