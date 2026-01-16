O zatrzymaniu policjanta poinformowała w piątek Komenda Główna Policji za pośrednictwem portalu X.
"Wczoraj (w czwartek - red.) w godzinach wieczornych w Warszawie zatrzymany został funkcjonariusz KGP, który kierował prywatnym pojazdem pod wpływem alkoholu. Niezwłocznie o zdarzeniu powiadomiono Biuro Spraw Wewnętrznych Policji i prokuraturę. Funkcjonariusz przebywał w czasie wolnym od służby" - czytamy we wpisie.
Przedstawiciele komendy podali, że wszczęte zostało postępowanie dyscyplinarne, a funkcjonariusz został zawieszony w czynnościach służbowych. Równolegle trwa także postępowanie administracyjne w kierunku zwolnienia mężczyzny ze służby w policji.
"Wszystkie osoby, które dopuszczą się złamania prawa, spotkają się ze stanowczą reakcją policji, bez względu na wykonywany zawód!" - podkreślono we wpisie KGP.
Autorka/Autor: kk/b
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Policja